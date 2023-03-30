▲海委會管碧玲主委。（圖／行政院提供）

記者杜冠霖／台北報導

行政院會30日通過《海洋污染防治法》及《海岸巡防機關器械使用條例》兩個修正草案。前者嚇阻海洋污染行為，並將罰緩上修為100萬元至1億元、後者將槍械逕行使用時機明確化，海委會主委管碧玲表示，修正案全面提高罰則，強化追償機制，並可以被追繳其所獲取的不法利得，此次修法不只保護海洋，也保護海洋執法者！

管碧玲表示，海污法是保護海洋、器械使用條例是保護海洋的執法者，讓執法者無後顧之憂的執法，更能夠回過頭來保護我們的海洋。非常感謝張景森政委和羅秉成政委在這兩個法案的推動過程中，非常辛苦地幫我們協調。

管碧玲指出，此次海洋污染防治法修法包含「四大目標、五大主軸」：

四大目標第一是「充實財源」：

徵收海污費、設置海污基金就是為了充實海洋保護的財源。

第二是「強化工具」：

本次修法有非常多的強化污染管理的措施，包括相關主管機關的權責、陸源廢棄物的清理責任、人工構造物的除役計畫管理、船舶進一步管理、外國船舶禁航，及海上焚化的禁止。

第三是「公民參與」：

即吹哨者制度的建立。

第四是「接軌國際」：

授權中央主管機關在涉及國際事務的部分，可參照國際公約或協定所規範的種種辦法、標準、建議或程序來發布施行。也就是說，海委會可以把國際公約或協定中與本法有關的措施，依授權程序直接變成政策工具，並可發布施行相關辦法。

五大主軸則包含：設置海污基金、強化污染的管理、全面提升罰則、建立吹哨者制度及接軌國際。

管碧玲說明，修正案全面提高罰則，強化追償機制。海洋污染的行為人不但要被罰鍰，還要被追討傷害海洋的損害賠償，並可以被追繳其所獲取的不法利得。今天通過的海污法修正，包括罰鍰、損害賠償及不當利得的追償，大幅強化了海洋污染的執法工具，期盼社會各界及立法院支持通過。