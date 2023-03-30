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（中央社雪梨30日綜合外電報導）澳洲針對境內最嚴重的污染源，今天通過一項劃時代的氣候法令，以後煤礦、冶煉廠與煉油廠每年需強制減少約5%的溫室氣體排放量。

法新社報導，新南威爾斯大學（University of New South Wales）永續發展專家魏德曼（Tommy Wiedmann）表示：「這是首度將溫室氣體減排寫入澳洲法律。」

這項法律適用於約215個主要工業設施，這些工業設施每個每年產生超過10萬噸溫室氣體。澳洲宣誓在2050年前實現溫室氣體零排放，這項立法是達成目標的重要支柱。

澳洲政府認為強制這些工業設施每年減少4.9%碳排放量，在未來10年內可阻止2億噸碳排放到大氣中。

魏德曼表示：「這顯然是一件好事。我們現在有了氣候政策。」

澳洲政府表示，這項計劃將結束長達10年的政治爭論，這場激烈的「氣候戰爭」一再破壞對氣候變遷所進行的努力。

澳洲政府與左翼的綠黨進行長達數週的協商後，就所謂的「保障機制」（Safeguard Mechanism）達成協議。

綠黨領袖班特（Adam Bandt）表示，這項法律「有史以來第一次」迫使石油與天然氣公司削減溫室氣體排放量。

這項法案的通過需要綠黨支持，之前綠黨對此持懷疑態度，不過綠黨說服政府就排放量設定硬上限後，轉而支持政府的碳排放計畫。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1120330