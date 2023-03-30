中國200萬汽車滯銷 環保標準7月到期 無法再賣

【新唐人北京時間2023年04月01日訊】中國滯銷的「國六B」非RDE車輛高達200萬輛，到今年7月將無法再注冊銷售。中國汽車流通協會要求當局給車企一定時間的銷售過渡期。

3月30日，中共國資委主管的中國汽車流通協會舉辦「國六B」切換情況座談會。

會議稱，北京當局7月1日起全面實施「國六B」標準，屆時排放未達標的汽車將不能註冊銷售。但目前庫存的「國六B」非RDE（未達到污染物排放標準）汽車仍有多達200萬輛，汽車業者陷入高度焦慮狀態。

會議將汽車大量滯銷的原因歸結為三年疫情和當前市場疲軟等。

中國汽車流通協會稱，與會企業一致提出，考慮到實際銷售情況，也為避免造成大量的浪費，建議政府在6月30日後，再給予6至12個月的銷售過渡期。

中國全國工商聯汽車經銷商商會23日率先發文表示，近期汽車經銷商生存壓力增大，他們普遍反映，如果7月1日全面執行「國六B」標準，將難以消化現有庫存，建議將執行時間延後至2024年1月1日。

中共「防疫」放開後，沒有迎來「報復性消費」，車市今年前兩個月銷售慘淡。3月以來，武漢等多地政府相繼用高額補貼刺激本地車企降價促銷，引發被稱爲「自殺式降價」的空前價格戰。但在內需不振的背景下，車市銷量不增反減。

中國乘聯會公布的3月1日至3月19日銷售數據顯示，國內乘用車市場零售銷量為70萬輛，比去年同期下跌8%，較2月同期下跌4%。

在此之前，中國汽車流通協會3月17日公布數據顯示，3月1至12日乘用車市場零售共計41.4萬輛，比去年同期下降17%，較上月同期也下降11%；今年以來累計零售309.4萬輛，年減19%。

該協會發文稱，汽車銷量不增反降，説明地方降價促銷無效，而且會對汽車產業「造成極大損害」云云。

大陸媒體將汽車銷量下降歸結為疫情原因、季節性因素和消費者「持幣觀望」等等，但避提中國經濟衰退引發的居民收入下降、整體購買力減弱等。

（責任編輯：歷澄宇）

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