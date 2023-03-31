分析：為何中國世界工廠時代將結束 【紅朝敗相】 作者： 董琪

過去由於經濟因素、 地緣政治因素惡化先後衝擊中國世界工廠的地位。疫情3年中共清零 令全球側目，以及中共滲透企業更加無所顧忌，外國公司和顧問更加頻繁地談論「中國+1」選項。 趨勢正在科技外流加速，中國世界工廠時代將結束。

外企供應鏈轉移 撼動中國世界工廠地位

日前全球半導體零件大廠日本京瓷社長谷本秀夫告訴《金融時報》， 在中美科技戰下，中國生產再出口海外的商業模式已經不可行， 中國已經不適合繼續作為世界工廠。

英國《金融時報》報道， 谷本秀夫近日談到美國針對中國的高階芯片禁令時表示， 如果芯片設備製造商停止向中國供應產品，肯定會影響公司訂單， 在美國限制措施下，京瓷產品只會在中國製造、並在中國銷售， 並不會從中國生產後再出口海外。 該公司將供應美國市場的影印機製造產線從中國移到越南和泰國。

《紐約時報》最近報導，美國的科技公司逐步將供應鏈轉移出中國， 蘋果和谷歌最新一些手機已不再是中國製造。「中國的製造業帝國正 在動搖，」報道援引一位投資公司高管的話說。

最近幾份研究報告顯示，美國製造業即將迎來一場復興， 大量曾經流失的工作正在以創紀錄的規模回流。 其中全球管理諮詢公司麥肯錫上星期題為「實現美國製造業復興」的 報告中說，自1997年以來， 美國製造公司和製造工廠的數量下降了多達四分之一， 然而最近的一些趨勢表明這一現象正在發生逆轉，美國已為「製造業 重新崛起奠定了基礎」。

此前拜登政府還採取了「小院高牆」科技規鎖政策以試圖推動與中國 的「定向脫鉤」。

2020年初新冠肺炎疫情全球暴發以來，日本政府也提出了「中國 +1」「中國+N」的戰略，歐盟也開始將供應鏈問題與人權、 環境等問題掛鈎。在此背景下，中國向東南亞、南亞、 拉美國家轉移的壓力較大,尤其是處於美國近岸外包戰略中的墨西哥 ，以及友岸外包戰略中的越南和印度。

中國經濟江河日下 已擔不起世界工廠之任

自由亞洲報導有網民近來發現，深圳鹽田港層層集裝箱積滿塵土， 空箱為29年來高位。還有商人指出，元宵節後， 江浙滬地區九成加工出口企業停止面試。

曾經是中國經濟最活躍的深圳，因大量企業外遷或倒閉， 正失去發展動力。有深圳網民上傳一段視頻中顯示， 一家工廠的招聘人員對著站立的應聘者，大聲吆喝著「只招1986 年以後出生的人」、「86年以上的可以走了，可以離開了……。」

有網民說，另一個經濟活躍的「長三角」地區九成以上的出口加工企 業在今年元宵節後，已經停止招工。而在江蘇、長沙等地， 多家企業不再招聘臨時工。在西南地區重慶、雲南， 大部分企業正在縮小生產規模，以維持運作。

在抖音平台，有網民列出十大電子廠暫停招聘的列表， 其中包括長沙比亞迪、蘋果昌碩科技、蘇州立訊等。 成都富士康招聘人員王女士對自由亞洲說， 只招高中剛畢業的年輕人，但沒有住房補貼：「高中畢業，2000 元底薪加上加班工資，加夜班補貼，然後加小時補貼。 一個月多的時候有5500到6000元，沒有津貼房租。」

在蘇州從事外貿加工的商人馬雅琴告訴自由亞洲， 受到中美貿易戰和疫情封控措施影響， 企業加速了供應鏈外移的步伐，美國試圖和中國全面脫鉤， 國內出口商接到的訂單同比下降90%左右。她說：「這次（美國） 肯定是要（跟中國）脫鉤了，對業內衝擊蠻大的。」

馬雅琴說，許多商人因虧損原因， 已經停止贊助大學的科研或學術項目：「大學面臨國家撥款下降， 很多社會名人在大學有自己的企業家學院，但企業家沒錢， 拿不出錢來，但還在招生，因此很艱難。 現在整個社會被經濟迅速下滑給裹挾住了。」

FT投資參考對中國中小型製造商的調查顯示， 超半數企業因利潤停滯而被迫業務轉型。但技術工人短缺、 借貸成本高企和知識產權保護不力，卻讓轉型之路困難重重。

中國在過去20年崛起為世界工廠在很大程度上賴於小型製造業城鎮 ，在這些城鎮有數百家、甚至數千家專門生產某種產品的工廠， 同時源源不斷的廉價農民工也為這些工廠提供了支持。

然而，此類小工廠現在大量倒閉或面臨著巨大的壓力， 因為隨著需求放緩、勞動力成本日益上升和產能過剩， 它們很難保持競爭力。

世界工廠地位早已衰落 揭中國經濟六大困局

山東大學經濟學院早前有篇文章就指出中國這個「世界工廠」經歷了 2001-2010年的十年輝煌，終於無可挽救地陷入衰落。 同時指出中國經濟的六大困局：

第一大困局：世界工廠地位衰落，產業結構調整極難。

企業倒閉潮，其他發展中國家進入低端製造業，中國產能過剩， 房地產綁架GDP，刺破泡沫意味著GDP大跌。

第二大困局：龐大的失業大軍。

農村過剩勞動力，隨著世界工廠的倒閉，大批農民工返鄉， 失業現象嚴重;外資白領，隨著大量外資撤出中國， 不少原來薪資優渥的白領失去工作;失業大學生， 由於學校裡要求大學生提供就業證明才發放畢業證， 學生被迫想方設法讓父母或者親戚單位提供假的就業證明， 學校提供的就業率已完全失去了意義。城市中那些初、 高中畢業後長期在家待業的青年，這些人，中國媒體將其稱之為「啃 老族」。

第三大困局：資源危機嚴重，對外高度依賴。

中國的環境污染是立體化的，即水(江河湖海)、陸(土地)、空( 空氣)全面嚴重污染，這方面資料很多；石油號稱「經濟的血液」， 中國現在60%以上依靠進口;鐵、銅、鋅等各種金屬礦， 對外依存度也都比較高；民以食為天，僅以糧食一項來說， 中國農業人口占60%，但糧食自給率到2014年已經降低至87 %，三大主糧如大豆、玉米、小麥都依靠進口。

第四大困局：地方政府深陷債務泥潭。

中國的總債務規模，前年據外國投行估計，高達中國GDP總量的1 68%(麥肯錫全球研究所2015年5月8日公布最新報告， 中國的債務總額已經達到了GDP的282%)。 其中只有很少部分是個人債務，大部分是政府債務與企業債務， 其中以地方政府債務居首，約有20萬億。

第五大困局：金融危機。

導致金融危機的因素除了債務危機之外，還有正在升高的壞帳率， 以及超發貨幣形成的巨大流動性過剩。 目前出現的房地產爛帳引起第三次壞帳高峰。近30年的中國經濟增 長，其中一個重要手段就是依靠超發貨幣。這些年來， 中國成了世界第一大印鈔機。2003-2013年的10年間， 基礎貨幣增加88萬億元人民幣，外匯資產增加了3.4萬億美元。

第六大困局：分配嚴重不公，貧富差距過大。

近20多年來， 中國權貴資本掠奪公共財與民財幾乎到了肆無忌憚的程度， 造成貧富差距十分懸殊、財富過度集中的不平等狀況。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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