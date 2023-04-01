嬌生 (JNJ-US) 公司日前提出破產保護聲請以解決其滑石粉產品數萬起訴訟，但遭法院駁回，儘管嬌生計劃爭取更多上訴時間，美國法院周五 (31 日) 裁定，嬌生 (JNJ-US) 公司不能推遲該駁回裁定。

消費者指控嬌生嬰兒爽身粉和其他滑石粉產品遭石棉污染，雖然嬌生堅稱提供給消費者的滑石粉產品相當安全且不含石棉，但面對超過 3.8 萬起的司法指控，嬌生公司選擇讓子公司 LTL Management 聲請破產保護，中止一切訴訟，但今年 1 月位於費城的美國第三巡迴上訴法院裁定，LTL 和嬌生均不符合破產保護的需求，因為這兩家公司均未陷入財務困境。

LTL 要求第三巡迴法院推遲其裁決生效，並給公司時間向美國最高法院提起上訴。第三巡迴法院周五以書面命令駁回該請求，轉而指示一名美國破產法官駁回 LTL 的第 11 章聲請。

LTL 尚未向美國最高法院提交正式上訴狀。嬌生周五沒有立即回應置評請求。

LTL 破產案承審法官 Michael Kaplan 今年 2 月表示，待第三巡迴法院正式授權執行其 1 月的決議後，他就會終止該破產聲請，並重啟遭 LTL 破產聲請而擱置的滑石粉訴訟，如今便是。

LTL 周四在法庭文件中表示，讓 LTL 聲請破產提供滑石粉原告一種公平有效的解決方案，不讓公司和原告受制於審判結果，像等彩券中獎那般。

根據破產法庭記錄，在聲請破產前，該公司面臨 35 億美元的判決和和解費用，其中包括一起 22 名女性獲得超過 20 億美元判決的案件。

但嬌生也有一些勝訴案件，在 16 次審判中贏得辯方判決，且數次上訴成功，推翻或減少原告最初的勝訴聲明範圍。

嬌生 2022 年宣布，將停止在美國和加拿大銷售其滑石粉嬰兒爽身粉，隨後又宣布 2023 年將全球停售該產品。