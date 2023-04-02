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（中央社記者張雄風台北2日電）環保署今天表示，明天吹東北風可能挾帶微量境外污染物，台灣中南部空氣品質亮橘燈；提醒民眾清明掃墓採友善祭祀，不要燒雜草，露天燃燒者可依空污法最高處新台幣10萬元罰鍰。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，明天環境風場為東北風至偏東風，中南部位於下風處，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

環保署預估明天宜蘭及花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，竹苗短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及高屏為「橘色提醒」等級。

環保署指出，4日至5日環境風場為東南風至南風，中部以北位於下風處，污染物易累積；清明連假期間各地有祭祖活動，須留意短時間濃度易上升。

環保署以微型感測器監測掃墓焚燒雜草等祭祀活動後，發現空氣中細懸浮微粒（PM2.5）濃度從20微克/立方公尺上升至300微克/立方公尺，遠高於「紅害」的54.5微克/立方公尺，對健康危害甚高。

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環保署指出，掃墓焚燒雜草等行為除了影響空氣品質也容易引發火災，從110、111年的消防署統計資料來看，火災起火原因高達52％為與敬神掃墓祭祖有關的遺留火種、焚燒雜草；去年的清明期間更有72％的火災肇因為焚燒冥紙與除草。

環保署也在臉書持續宣導環境友善祭祀、以功代金及掃墓不用火等，民眾掃墓時可將雜草集中綑綁再棄置；若引起火災，可依消防法規定處3000元以下罰鍰；露天燃燒則會違反空氣污染防制法，可處1200元到10萬元罰鍰。（編輯：陳清芳）1120402