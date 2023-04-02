王赫：寧夏治沙人孫國友的驚天一跪

3月28日，一則視頻引爆網絡：寧夏靈武馬家灘村林場主孫國友，跪地磕頭，哭訴治沙21年，卻因附近煤礦沒能按約供水面臨斷水，「萬畝林場沒有水喝」，「煤礦把水源給我斷掉」，「不給我供水從哪裡說理」。

根據媒體報道，事情經過基本是這樣的。2003年，孫國友在馬家灘鎮承包萬畝荒沙灘，植樹治沙；2008年後，當地開建大型煤礦，破壞了孫國友林場的水源。雙方曾打官司，法院判煤礦賠償700多萬元。今年煤礦下屬的水務公司提出可以接水，孫國友提前栽種了20萬植株樹苗，但突然水務公司暫不同意接水，導致他情緒崩潰跪地。

29日，在強大輿論壓力下，涉事煤礦就供水事宜與孫國友協商，但仍未恢復供水，也沒有得出解決辦法。而馬家灘鎮政府表示，市、鎮有關領導正在林場協調處理此事。同日，央媒介入，央視網直接點評此事，要求「供水和調查必須馬上到位」。

30日，官方通報來了，非常有意思。第一，寧夏自治區黨委、政府要求靈武（縣級市）黨委政府「主動擔當」。潛台詞是什麼呢？涉事煤礦來頭太大，我也搞不定，但目前在輿論風頭上，你們寧武官方先把擔子扛起來，緩和事態。第二，靈武當局根據自治區的要求，採取有效保護措施：一是對孫國友近期栽種的890棵絲棉木，鎮政府已安排水車進行澆灌；對尚未栽種的1000餘棵絲棉木，採取了有效保護措施，努力避免供水糾紛處置期間因缺水導致苗木死亡的情況。二是由自然資源部門和馬家灘鎮組織專業技術人員，對目前尚未栽植的沙柳橛子（沙柳樹枝）採取了技術保護措施。

這顯示從寧夏區、靈武市到馬家灘鎮，都在息事寧人，希望大事化小、小事化了。不過奇怪的是，涉事煤礦背景強大，難道孫國友也有來頭嗎？

網絡上早就把孫國友趴了個底朝天。孫國友竟是一個純純粹粹的草根。1959年出生於四川南部縣「鳥不拉屎的大山深處」，窮苦人家。21歲來到寧夏吳忠市，剪頭髮，當裁縫，開出租車，後來又做起包工頭，帶著三四百號人到處趕工程，還娶了個當地媳婦，到2003年已有千萬家財。這年，孫國友在馬家灘所在的毛烏素沙漠最南端修公路，在路基下發現了水，經檢測，「水可以正常飲用」，他決計將這片荒漠承包下來，「我們四川人，人均不到一畝地，這個地方這麼大，為什麼不種樹？」

從此，孫國友歷經千辛萬苦，千萬身家都投了進去。為了全力支持孫國友，妻子讓自己的父母和兄弟姐妹也住到了林場。「我的岳父岳母最終都死在了林場。」孫國友心裡有說不出的滋味。而他的工人，則是跟著他做公路、橋梁工程的工友，每年的三四月份，他們匯集在林場植樹，其餘的時間，則去做路橋工程。女兒大學畢業後，入職到山東一家全國500強的公司，但沒多久就被孫國友叫了回去，「我老了，你要來農場接我的班。」今年24歲的女兒受到了他父親的感染，在網上自稱「沙二代」，後改為「沙洲木蘭」， 希望替自己的父親去圓夢。

不過， 2008年一個央企闖入了這個故事。馬家灘鎮一帶地下是個巨大煤田，寧夏煤業集團在這裡開建了個特大型礦井——雙馬煤礦。這個來頭可大去了。寧夏煤業集團是寧夏煤炭企業2002年12月第一次重組的產物，先是地方國企。2006年，寧夏煤業集團與神華集團合資合作，戰略重組為神華寧夏煤業集團，成為央企的一部分。2017年11月，神華集團和中國國電集團重組為國家能源集團；因此，2019年4月，神華寧夏煤業集團變更為國家能源集團寧夏煤業有限責任公司。國家能源集團，可是中央直管國有重要骨幹企業，2022年世界500強排名第85位。而根據公開資料，雙馬煤礦年產能400萬噸，礦產儲量5.94億噸，可開採約百年，是中國最有價值的煤礦之一。2017年，雙馬煤礦還創造了神華寧煤集團「全員工效最高、生產成本最低、人均利潤最多、用工人數最少」四個第一。這樣一個煤礦，其強勢可想而知。

雙馬煤礦給孫國友帶來了無盡的麻煩，不僅占用了孫國友的1817畝林地，而且還污染水源。雙馬煤礦為確保安全，降低了地下水水位，同時，地下水侵泡煤層後就成廢水，澆花花死澆樹樹死。孫國友找雙馬煤礦評理。2011年雙馬煤礦和他簽訂了一份供水協議，但未能兌現。2014年，央視新聞曾以《寧夏神華寧煤雙馬煤礦排污 千畝沙林被毀》為題報道過孫國友林場水源被破壞一事。記者發現，雙馬煤礦竟然是一個「未批先建」的非法煤礦，加班加點非法開採，而寧夏區政府部門竟無能為力，只是罰款，直到煤礦辦下相關手續為止。雙馬煤礦還因「廢水污染」，被環保部點名。2017年，記者查閱近年來神華寧煤集團的環境監管記錄發現，其違規記錄多達十幾條。

期間，孫國友還與雙馬煤礦對簿公堂。銀川市中院（2016）寧01民初535號判決，「被告神華寧夏煤業集團有限責任公司於判決生效之日起十日內賠償因占用孫國友林地而造成的經濟損失727.54萬元」。大皖新聞記者還在中國裁判文書網查詢到該案的二審民事判決書，判決時間是2017年9月26日。判決書顯示，孫國友基於《荒沙地承包合同》取得的土地承包經營權符合法律規定，受法律保護。神華寧煤集團就雙馬一礦建設項目在未依法取得相關部門的審核、批准手續及未就土地補償問題與孫國友達成一致並進行補償的情況下，先行開工建設並導致孫國友承包的林地部分毀損，依據《土地管理法》及《侵權責任法》等相關法律法規的規定，神華寧煤集團的行為屬於違法占用土地並構成侵權，依法應當對孫國友的財產損失承擔賠償責任。

由此可見，孫國友與雙馬煤礦之間的交涉，事實清楚、是非分明。

對於財大氣粗的雙馬煤礦及其背後的國家能源集團，解決供水問題就這麼困難嗎？恐怕非不能也，是不為也。網友質問：難道孫國友「驚天地，泣鬼神」的下跪，還驚不醒一個利益集團的良知嗎？

是的，迄今沒有驚醒國家能源集團這個央企的良知。在中共眼裡，央企所代表的公有制經濟是其統治的物質基礎，要「毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟」，這就直接導致了央企的無法無天。

孫國友的驚天一跪，又一次印證了央企在中國的霸道和驕橫，以及地方政府的無能，中共體制的糜爛和不可救藥。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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