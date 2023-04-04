【4.4役情最前線】中共開始打擊五毛、自媒體？ 中國民企現分拆上市潮 資金左手轉右手 集體圈錢割韭菜

芬蘭今日加入北約

芬蘭今日終於正式加入北約了，北約秘書長斯托爾滕貝格昨日指，芬蘭的加入會令芬蘭更安全，北約更強大，總之就是一件好事，而且亦會令瑞典更安全。 自從俄烏戰爭在去年爆發後，芬蘭和瑞典便希望加入北約，土耳其是最後一個批准芬蘭加入北約的國家，不過就瑞典的申請，土耳其便還未同意的。

另一方面，斯托爾滕貝格昨日亦呼籲，俄羅斯要立即釋放《華爾街日報》駐莫斯科記者格爾什科維奇，他被俄羅斯政府指控涉嫌從事間諜活動而被捕，斯托爾滕貝格指此事非常令人憂慮，預料記者被捕的事會在今日稍後時間，在北約外長會議討論。 俄烏戰爭令本來不是北約的國家也加入北約，相對中立的國家又少一個，不知道俄羅斯總統普京有否因此而後悔發動戰爭呢？

父因中共隱瞞疫情至死維權人士張海被捕

有大陸維權網站早前公佈消息指，維權人士張海因為支持大陸民間在今年二月爆發的白髮運動抗爭而被捕，他現在被當局還押在武漢市第二看守所。

張海今年曾經在Twitter轉載與白髮運動有關的短片，以表達對運動的支持。他最新的帖文是在2月16日發出的，其後便被人拘掄，無法再更新。 有武漢市民指，他被中共由深圳抓到武漢。由他轉發的短片顯示，武漢政府以大批警力驅散上街示威的老人，有長者倒地不起，亦有人被特警強行帶走。

白髮運動的出現是因為國務院辦公廳改革醫保，令不少退休老人每月的醫保金額減少，引發老人上街抗爭。 另外，張海亦曾經控告中共隱瞞covid疫情而要求中共賠償200萬元人民幣。張海的爸爸是中共軍隊的退休士兵，在2020年初骨折，因為醫療費用的問題，當時他把他爸爸由廣東送去武漢做手術，結果他爸爸因為在武漢的醫院確診covid然後過身。

張海指，他爸爸確診除了因為醫院沒有好好的保護外，中共隱瞞疫情亦是主因，如果他知道武漢爆發covid的話，指根本不會帶爸爸去武漢看診。他早前曾接受外媒訪問指，就covid的事，沒有一個起訴是獲得大陸的法院受理，反而他與外界的聯絡方式，包括電話、微博及微信等便受監控和封殺，連他的親友也被中共當局警告。

他當時指，深切感受到作為一個中國人的悲衰。有網民指，張海的爸爸是中共軍隊的士兵，某程度上算是根正苗紅的軍二代，張海沒有叫中共下台，只是追求公義，但是中共現在也要把他還押，真是沒有天理。

中共整治自媒體傳媒人指中共是假訊息源頭

中共對維權運動的打壓之所以曝光，不少是因為大陸市民用手機拍下，再上載至互聯網不斷廣傳 。中共國務院新聞辦公室在上月底宣佈，會展開網絡清朗行動，指要整頓自媒體、網紅，打擊惡意炒作等。 加拿人傳媒人陳薇羽認為，中共這次的清朗行動有三類戶口要打擊，分別是中共自己的戶口、五毛，以及民間的自媒體。

陳薇羽指，中共這次最先要處理的，其實是黨政軍機關和中共媒體的特定帳號，因為即使是這些官方帳號也曾有帖文影射及諷刺中共領導人習近平。她指中共體制內的帳戶本身應該最沒可能出事，但是中共現在也要監管這些帳戶，證明中共內部的思想很不一致，分裂已經浮面。

至於五毛帳戶，陳薇羽認為，他們本來是中共官方製造出來的產物，但是現在有些五毛就與習近平唱反調，所以中共也要接管。 最後是民間自媒體，當中有人是擺拍造假，亦有人真是踢爆中共暴力執法或講述維權上訪的消息等。陳薇羽認為，報道社會不公義的事情，中共是難以禁止的一因為當大家都沒有一個正常的發聲渠道，市民最後就只可以自己站出來報道真相，中共即使想禁都禁不到。 她還指中共自己就是最大的假訊息來源，她想返小時候在學期間，中共的教科書談及的雷鋒等，都是中共捏造出來，以洗中國人腦的。她又指中共在抗日戰爭上顛倒黑白，把當年國民政府主席蔣中正帶領國民黨抗日的成果移花接木到中國共產黨上。

陳薇羽形容，上游的水受污染，下游的水不可能會乾淨。如果不由源頭解決問題，根本就解決不到問題。 四川博客張先生指，自媒體報道的絕大部份都是真相，反而中共報道的才是與事實相反，就如六四當年，中共會指控參與抗爭的人是受反動勢力煽動。 而上月，有人在Bilibili上載一段5分鐘的影片，指大陸的老人年紀老邁也要出來工作，就是因為老人每月只有107元人民幣的津貼，結果這位博客立刻被全面封殺。

他認為，中共這次整頓自媒體是為了封鎖中國的真相，又指中共的「新聞聯播」永遠都要保持政治正確，好像大躍進當年，是黨媒造假的最高峰時期，不時都亂說甚麼畝產一萬至十萬斤農作物。 翻查資料，徐州鐵鍊女事件、記錄上海封城的「四月之聲」、北京四通橋事件、白紙運動和白髮運動等，都是由大陸的自媒體報道的，中共一向都有管制新聞的習慣，現在中共下一條指令，要管這管那，會否代表中共越來越控制不了民間的聲音呢？

中國現分拆上市潮

而在中國經濟方面，不少大陸企業現在就出現企業分拆上市的熱潮。京東在上星期在港交所公佈，計劃會把京東工業和京東產發兩間公司分拆出來，而且在港交所主板獨立上市。 現在京東已經有4間上市公司，分別是京東集團、達達集團、京東健康和京東物流。如果這次分拆上市成事，京東最後便會有6間上市公司。

美國經濟學者黃大衛向《大紀元》表示，上市有兩種情況，一種是吸引更多資金進入，是好事來的；而另一種則是卸責。他指以準備上市的京東產發為例，它本身的價值是以倉庫物流為主的資產，租金來源就是京東把倉庫租給自己旗下其他公司，租金是多是少京東自己根本決定好，與左手交右手根本沒有分別。

黃大衛指，當這間公司要上市時便加租，當京東用不盡倉庫時，公司就把倉庫租出，但是到時市場接受與否便成問題，所以由頭到尾都只是京東把自己本身有的東西增值，再逐件分拆出去。 他又認為，中共現在讓民企以分拆的形式上市，其實是給民企一個賺錢的機會，可能與中共最近更換管理層，要鼓勵民企發展有關。

不過是否真的民企春天來臨，就要觀察多一回兒。 除京東外，馬雲的阿里巴巴亦分開數間公司上市，中國問題專家王赫向《大紀元》表示，中共現在搞金融改革，國企和央企之前已經分拆自己的公司上市。例如是南方航空分拆了子公司南航物流，而信立泰又把子公司信泰醫療分拆等，所以其他公才仿效，而且中共在今年2月17日亦降低了公司上市的門檻，變相鼓勵大家上市。

王赫認為，現在大陸經濟不景，中共便希望以上市公司的數量去刺激大陸的資本市場，吸引股民炒股。不過他認為中共始終都沒有在資本市場設立一個好的運作規則，其他國家的股市可以反映經濟好壞，但是大陸的股市就與大陸的經濟有矛盾，做不到指標，只是用來割市民韭菜。

日本石垣設飛彈基地離台灣最近

轉看亞洲消息，日本陸上自衛隊上月月中在沖繩石桓島設立了一個新的基地，又部署了一隊新的飛彈部隊，非常接近台灣。這個基地在剛過去的星期日舉行了紀念儀式。日本防衛大臣濱田靖一指，鑒於中共最近在釣魚台一帶的舉動，和對台灣的施壓，日本現在成立這支飛彈部隊就是為了加強阻嚇力和應變能力。

這個新基地會有570人，亦有反艦飛彈以及地對空飛彈。有記者問，日本會否在當地部署可以反彈的飛彈。濱田僅指，現在不能回答。 有網民分析，這個新的基地史無前例地接近台灣，看來日本也對台海和平沒多信心。

美國重量級人物會晤蔡英文短期將訪台

另一方面，美國眾議院外交事務委員會主席麥克考在星期日亦聯同其他跨黨派議員，開始印太地區之旅，拜會美國當地盟友。

麥克考早前已表示，會在短期去台灣。而且會與台灣總統蔡英文見面。 而眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會主席加拉格爾就與其他跨黨派議員，到加州與蔡英文會面。麥克考指，我們現在這一代人正面臨中共的威脅，印太地區是抵抗中共的第一道防線，所以美國現在比以往更加有需要加強與印太地區盟友的關係，以確保區內的平衡不會進一步受到破壞。

台灣民進黨立委王家宇證實，麥克考會在4月6日到台灣，屆時會與台灣立法院外交國防委員會成員交流。

今日稍後時間，蔡英文亦會在洛杉磯，消息指除了與加拉格爾見面外，亦會與眾議院議長麥卡錫會面。 台灣近期真是美國政壇新聞的焦點，又與眾議長見面，又有代表團去台灣交流，日本和美國都這麼照顧台灣，不知道台海戰爭最後會否成事呢？@