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（中央社記者黃雅詩台北5日電）中國福建海事局今天宣稱啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，學者認為，中共恐盼藉不屬共軍與海警的船艦，透過巡弋創下執法事實，對台進行法律戰並否定台海中線默契。

中國福建海事局今天宣稱啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，並附上台灣地圖及疑似中方噸位高達6000噸之大型巡航救助船「海巡06」照片。

國家政策研究基金會副研究員揭仲向中央社表示，這可能是中共打算運用不屬共軍與海警的海上執法船艦，藉由在海峽中線以東巡弋、執法或舉行聯合操演等方式，創下執法事實，凸顯中共對台灣海峽大部分海域，包括中線以東水域的管轄權。

揭仲認為，中共除藉此對台進行「法律戰」，又可進一步否定中線默契，還能透過此一新手段，在不大幅升高軍事緊張態勢的情況下，作為對總統蔡英文會晤美國眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的表態。

揭仲指出，中共這套法律戰論述，主要內容是依其1996年公布的領海基線，往台灣海峽方向不超過12海里為領海、不超過24海里為「毗連區」，不超過200海里為「專屬經濟區」；台灣海峽最窄處約70海里，最寬處約205海里，中共據此主張台灣海峽絕大部分為其「專屬經濟區」，享某種程度管轄權。

揭仲說，福建海事局此次聯合巡航行動，可能就是以管理「專屬經濟區」為名義，依2021年9月中共修訂實施的「海上安全交通法」，以對「管轄海域」內加強管理、維護秩序等理由，派遣「海巡06」等船艦執法。

揭仲強調，在「海巡06」2022年7月初正式納編福建海事局並部署在平潭島時，就已宣稱該艦日後將「常態性航行台灣海峽水域執行公務」；而「海巡06」所隸屬的交通運輸部海事局，正是中共「海上安全交通法」的主要執行單位。

揭仲表示，更值得台灣注意的是，中共在2021年修訂「海上安全交通法」時，已將「適用範圍」由原本的「沿海水域」更改為「管轄海域」，使台灣海峽的絕大部分成為海事局的責任區。

揭仲說，若對照中共官方早已數度聲稱對台灣海峽具有一定程度「管轄權」，更可合理懷疑，福建海事局此次行動，不排除是要在台灣海峽甚至中線以東水域實施「主動、強勢」監管之宣告。

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揭仲分析，中共可能手段包括以「瞞報、謊報危險貨物」或「造成海上污染」為由，要求登船檢查，以建立執法事實；或以實施海上執法救助演練為名義，於台灣海峽甚至中線以東劃設暫時「禁航區」，來干擾台灣海上交通，過程中海警與共軍也可能加入演練。

揭仲表示，由於「海巡06」不隸屬海軍、海警，軍事色彩比較低；若以海事局所屬單位在台灣海峽甚至中線以東巡弋，不僅可作為中共對蔡總統與麥卡錫會晤的表態，也能因手段的翻新，在不大幅升高軍事緊張的情況下獲得各方關注。（編輯：楊凱翔）1120405