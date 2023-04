美国国务院一份报告显示,美国的援助去年帮助乌克兰清除并销毁了其土地上的530多件遗留爆炸物,但由于俄罗斯的入侵,乌克兰仍有大片领土受到地雷、未爆弹药和简易爆炸装置的污染。

在周二(4月4日)发布的一份年度报告中,美国国务院记录了其帮助60多个国家销毁危险爆炸物和其他常规武器的努力,其中乌克兰在2022财年获得的援助最多——超过9100万美元。

乌克兰政府估计有16万平方公里的领土存在爆炸危险——面积几乎是奥地利的两倍——并表示该国约10%的农田现在过于危险而无法耕种。

美国国务院与弗吉尼亚州詹姆斯·麦迪逊大学国际稳定与复原中心(Center for International Stabilization and Recovery)共同撰写的这份题为《为在地球上安全行走》 (“To Walk the Earth in Safety”)的报告指出,“俄罗斯的野蛮入侵因此进一步恶化了全球粮食危机”。

在2022年2月俄罗斯入侵乌克兰之前,乌克兰是世界上最大的小麦和其他谷物生产国之一。

美国在截至2022年9月的财政年度内对乌克兰的援助为乌克兰各地的排雷队提供了培训和设备,并资助了有关隐藏爆炸物危险的教育计划,惠及1800万乌克兰人。

国际稳定与复原中心的传播和出版经理希瑟·霍尔辛格(Heather Holsinger)说:“乌克兰现在是世界上受污染最严重的国家之一,而且情况每天都在恶化。”

霍尔辛格告诉美国之音(VOA),乌克兰的爆炸物危险分布在郊区和城市内,在冲突结束后可能要耗费数十年才能清理干净。

在全球范围内,美国在2022财年花费了3.76亿美元帮助销毁爆炸装置和其他常规武器。除了乌克兰,美国花费资金最多的国家依次是:老挝(4500万美元)、伊拉克(4030万美元)、哥伦比亚(2450万美元)和越南(2030万美元)。

亚洲

报告说,东亚和太平洋地区数以千计的社区继续面临地雷和战争遗留爆炸物的威胁,这些爆炸物可追溯到二战、印度支那战争和越南战争。

霍尔辛格告诉美国之音,美国的轰炸结束50年后,在老挝这个世界上人均遭受轰炸最严重的国家,17个省份中的14个省份受到污染,尽管自1990年代初以来已经进行了有组织的清理工作。

她说:“部署地雷或集束弹药比清除它们更快、更便宜得多。”

自1993年以来,美国已向老挝、越南和柬埔寨提供超过7.5亿美元的资金用于销毁常规武器。

在整个亚洲,经济发展以及不断扩大的人口已经扩展到从前无人居住的地区,这继续使平民面临战争遗留爆炸物的危险。

气候变化也增加了未爆弹药的危险。报告称,在东南亚,降雨增加的雨季导致更多的山体滑坡和洪水,这可能会暴露长期埋藏的炸药,而在太平洋地区,海平面上升迫使居民搬迁到曾经无人居住但被爆炸物污染的地区。

在南亚和中亚,美国去年将大部分资金用于阿富汗,花费了1520万美元。

报告说,尽管塔利班于2021年8月控制了阿富汗,但美国仍在继续通过非政府组织为该国的排雷计划提供资金。

阿富汗经历了数十年的冲突,自1993年以来已收到美国超过5.73亿美元的此类援助,是这一时期除伊拉克外获得美国援助最多的国家。

西半球

根据美国国务院的报告,哥伦比亚是美洲受地雷影响最严重的国家。

哥伦比亚和平事务高级专员办事处(Office of the High Commissioner for Peace)的记录显示,从1990年到2023年2月,共有12322名爆炸弹药受害者。

美国国务院称,自2016年以来,由于政府与哥伦比亚革命武装力量(Revolutionary Armed Forces of Colombia)达成和平协议,哥伦比亚的排雷行动已扩展到以前无法进入的地区。美国政府的援助帮助哥伦比亚在2022年清理了近20万平方米的土地。

在西半球的其他地区,美国援助资助了厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、秘鲁和加勒比地区的弹药库存的安保和管理。

非洲

在撒哈拉以南的非洲地区,安哥拉获得美国销毁常规武器的援助最多(860万美元),其次是索马里(400万美元)和津巴布韦(330万美元)。

报告说,“安哥拉在2022年取得了长足进步,正在从2002年结束的那场长达40多年的冲突中恢复过来”。去年,美国资助的安哥拉排雷行动将超过200万平方米的土地归还给当地社区。

安哥拉和津巴布韦获得的部分资金用于保护动物和促进野生动物保育,包括在安哥拉的奥卡万戈流域和津巴布韦的戈纳雷州国家公园进行扫雷。

报告称,位于戈纳雷州国家公园和南非的克鲁格国家公园之间的森格威野生动物走廊是世界上地雷布设最密集的雷区之一,估计每平方公里有5500枚地雷。这些地雷是在1964年至1979年的津巴布韦解放战争期间布设的,目前依然继续杀死和伤害野生动物,并阻碍该地区的经济发展。

中东

根据2022年《地雷和集束弹药监测》报告,在2021年,战争遗留爆炸物造成平民伤亡人数最多的六个国家中有三个位于中东——叙利亚、也门和伊拉克。

叙利亚2022年的此类伤亡人数最多,为1227人.

美国国务院表示,在伊拉克,自2015年以来,美国和其他国际捐助者在清理“伊斯兰国”组织留下的较精密的简易爆炸装置方面取得了重大进展。

国务院指出,在2022年夏季,伊拉克各地被从“伊斯兰国”组织手中解放出来的农民多年来首次能够安全地收割庄稼。

霍尔辛格说,在世界各地,由于测量技术的进步,包括使用无人机和遥感技术来识别潜在危险,排雷活动一直在增强。

在全世界范围,从1993年到2022年9月,美国已向120多个国家提供了超过46亿美元的资金以支持销毁常规武器。

美国是少数几个尚未签署1997年《渥太华禁雷公约》的国家之一,其他没有签署的国家还包括俄罗斯和中国。该公约全面禁止人员杀伤地雷(又称反步兵地雷)。

去年6月,拜登政府宣布,除在朝鲜半岛之外,美军将不使用杀伤人员地雷,这使美国的政策进一步接近《渥太华禁雷公约》。

去年11月,国际禁止地雷运动(International Campaign to Ban Land Mines)报告说,俄罗斯和缅甸是去年唯一使用过此类地雷的两个政府。