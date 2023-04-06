立法院財委會今 (6) 日進行「證券交易法」第 43 條之 1、第 178 條之 1、第 183 條修正草案審查，最終初審通過將將股東持股申報門檻降到 5%，另外，證券相關事業最高罰鍰也將由 480 萬元拉高到 600 萬元，且罰緩下限金額經協商後將從 24 萬提高至 30 萬元。金管會主委黃天牧表示，初審通過後希望盡速送院會審查，盼能趕在 7、 8 月亞洲公司治理協會評鑑前前完成修法，對國內公司治理評鑑增加透明度有加分的效果。

過去市場上常出現市場派默默吃貨，直到吃到持股 10% 才被發現，為避免大股東上下其手，使證券市場持股資訊更透明，公司股權重大異動之資訊能即時且充分公開，並為符合外國立法之趨勢，立法院財委會今 (6) 日初審證交法相關修正草案，將股東持股申報門檻從 10% 降到 5%，藏鏡人無所遁形。

針對股東持股申報門檻從 10% 降到 5%，影響所及達 3307 家，但立委賴士葆質詢，此舉有助強化大量持股的資訊揭露，並可避免大股東「上下其手」，應該愈快愈好，為什麼要緩衝一年才上路？金管會主委黃天牧表示，遇大制度的變革都會以緩衝處理，以影響對市場衝擊，加上中間涉及宣導、修相關子法，所以需要一些時間。

立法院財委會今天審議《證交法》第 43 條、178 條及 183 條修正案，除了行政院版本之外，民眾黨、時代力量、立委郭國文、沈發惠及林楚茵等 5 種修法版本。

最終股東持股申報門檻拍板從 10% 降到 5%，也就是初審通過行政院版本。

但證券相關事業裁罰門檻部分，民眾黨團提案，為使裁罰具勸阻性效果，證券商、證券同業公會、證券服務事業的最低罰鍰，應該從現行的 24 萬元提高到 30 萬元、上限金額由 480 萬元提升至 600 萬元，其中，上限金額與政院版相符，但下限拉高，最終也獲金管會採納，亦即未來證券業的罰緩，在修法後，上下限都將提高。

金管會表示，2020 年第 1 季起就已經要求上市櫃公司財報，須揭露持股比例超過 5% 的股東資訊，投資人難以掌握股權變化趨向；一旦修法之後，公司將「立即」申報及公告，而不用等到財務報告公布，監理機關與投資人就可立即掌握、也有利公司治理。