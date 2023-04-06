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台中市環保局6日宣布，將攜手台灣大車隊，在計程車上安裝車載式高污染車輛AI智慧辨識設備，可拍下行駛中的烏賊車等，盼擴大提升查核未排氣定檢機車與排煙烏賊車的管制成效。（台中市環保局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年4月6日

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市環保局今天宣布與台灣大車隊合作，安裝車載式高污染車輛AI智慧辨識設備在計程車上，拍攝行駛中的未排氣定檢機車及烏賊車，並通知車主限期改善或汰除高污染車輛。

環保局發布新聞稿表示，自109年起於轄內重要幹道或路口陸續架設共22組車牌影像辨識設備，同時結合AI智慧判煙技術，管制未排氣定檢機車及烏賊車，成功榮獲國內外大獎肯定。

考量現階段固定式車辨設備為定點查核型態，為擴大移動污染源科技執法管制查核範圍，使管制作為更具機動性，環保局指出，進一步發想以行駛中的車輛搭載AI智慧辨識設備的創新作法，幾經思考規劃後即選定以「小黃」做為這項突破既往的最佳方案。

透過與民間企業所屬計程車隊合作，環保局表示，首波與30輛計程車合作安裝高污染車輛AI智慧辨識設備，透過計程車機動深入台中市大街小巷各路段區域，經AI智慧辨識設備自動擷取行駛中車輛影像畫面，進行AI判煙及車牌影像自動辨識，同時進行GPS即時定位。

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環保局進一步說明，透過車牌辨識照片準確找出未排氣定檢機車及高污染車輛的行經位置與日期時間，藉此擴大提升查核未排氣定檢機車與排煙烏賊車的管制成效，後續藉由行政管制措施要求車主限期改善或汰除烏賊車，以提升台中市空氣品質，同時達到汰污減碳的目標。

環保局提醒，機車出廠滿5年，應每年於行車執照發照月份前後1個月內實施排氣定期檢驗，若未於期限內完成排氣檢驗，將依法處500元罰鍰；若超過應檢驗日起6個月未定檢，經通知限改仍逾期未改善者，將加重處分，最重可註銷牌照。（編輯：卞金峰）1120406