香港早已進入現代社會多時，按理說不應再有「原居民」與「非原居民」之分，但特區政府卻沿襲港英政府對於新界鄉村的特殊對待，不但容許合資格男丁免補地價興建丁屋，而且為他們預留近千公頃丁地，更對有關鄉村和土地採取放任管治方式，導致霸佔官地、濫收路費、亂倒泥土等等亂象叢生，儼如「法外之地」。

「丁屋政策」系列報道四之三

輞井村外圍行有各種寫有「後果自負」的告示板。（蕭文學攝）

村民擅自霸佔官地

本土研究社關注丁地和棕地多時，發表過20多份研究報告。《丁不厭詐：新界套丁研究報告2017》推算，新界有9,878棟丁屋疑似涉及套丁，佔1972年小型屋宇政策推出以來所有丁屋的23%。2021年的《草木皆丁 – 發展新界潛在違規丁地可行性研究報告》則發現，「潛在套丁土儲」多達 787 個，佔地 176.9 公頃，估計將會新增多達9744間透過套丁得來的丁屋。本土研認為，政府應該剔除176.9公頃當中涉及的飛地、漁塘、濕地、農地作生態修復及農業用途，並對剩餘149.1公頃違規丁地進行可行性研究，善用鄉村地區提供更多公營房屋，達至城鄉共融，紓緩城市人口集中，改善交通運輸負擔。

本土研成員夏淳權（阿涼）早前帶領《香港01》記者，勘察元朗輞井村一個已經動工超過10年的屋苑，懷疑涉及不法套丁。一行人沿着輞井村圍村外圍行，有各種寫有「後果自負」的告示板，有些是「不容生面人及收賣行商進村兜售生意」，有些是「外來人士必戴上口罩」——每一塊都是由「輞井村村民」寫給「外來者」的警示。

地政總署「地理資訊地圖」的地段數據顯示，輞井村外圍一帶屬於「臨時政府撥地」，但疑似被非法霸佔。（網上截圖）

鄉村儼如「法外之地」

其中一塊寫有「非輞井村村民嚴禁在此泊車，為例者將會被鎖車」的告示牌，特別引起我們注意：該處明明是輞井村村外，是通往另一條村的必經之路，不少行人來來往往，為什麼輞井村村民可以「立法者」之姿，制定要求他人遵守的「村例」、自行執法？

地政總署「地理資訊地圖」的地段數據顯示，該處屬於「臨時政府撥地」——即特區政府已將有關土地撥給某個政策局或部門作臨時用途。不過，有關部門似乎未有就臨時撥地進行任何使用規劃，更加未有積極巡查土地使用情況，導致很多官地被非法佔用。

「不少原居民都將鄉村土地視為己有，但翻查業權 、梳理清楚的話，不少地都可分為官地和私人土地。」夏淳權指出，由於政府一直甚少插手鄉村規劃和管理，結果引致一系列鄉村土地亂象，例如非法霸佔官地、濫收過路費、亂倒泥土、僭建、斬樹等等，嚴重污染鄉郊環境，卻一直未被檢控，使得不少市民以為鄉村儼如「法外之地」。

用Google Map街景圖可見，政府圍欄疑似被拆毀，土地被用作停車場及露天貯物。（網上截圖）

專責小組形同虛設

輞井村外圍的情況只是冰山一角，事實上，「霸佔官地」可謂「遍地開花」。

元朗橫洲曾被揭逾8.5公頃官地被長期佔用，損失上億公帑。本土研究社近月發現，至少有5塊共約70,000平方呎政府正在出租的閒置官地，被非法佔用兩至三年。該些被地政總署網上列為「可作社區、團體或非牟利用途的空置政府用地」，原本開放予團體或公眾申請短期租用；如今若用Google Map街景圖可見，政府圍欄疑似被拆毀，土地被用作停車場及露天貯物。若以現時棕地每4元一呎的租價計算，潛在公帑損失已達千萬港元。

早於2019年，地政總署已經成立特別行動專責組打擊非法霸佔官地，鎖定100個涉及較大面積被非法佔用的黑點。惟截至2019年年底，當局只處理了77個黑點，當中只有六宗因未有在限期前停止佔用政府土地而被檢控。有論者估計目前有多達數千幅官地被霸佔，政府擁有如此龐大資源及人力，僅僅鎖定100個黑點未免太少；再者，專責組成立近四年，霸佔官地情況隨處可見，難免令人質疑部門曾否積極主動巡查、加緊執管？

特區政府不但容許合資格男丁免補地價興建丁屋，而且為他們預留近千公頃丁地，更對有關鄉村和土地採取放任管治方式。（資料圖片）

地政總署該擔何責？

事實上，地政總署的表現一向為人詬病，有偏袒鄉紳惡霸之嫌。

一般而言，若發現有人霸佔官地， 地政總署可根據《土地（雜項條文）條例》採取土地管制行動，包括在糾正期限屆滿後接管仍留在該土地上的財產或構築物；私人土地的業主「違契」，該署可根據契約條款，收回土地。但實際上，在多數情況下，地政總署都會容許佔地者透過申請短期租約或短期豁免地契條款，變相把違規情況規範化。

申訴專員公署曾就地政總署規範化違規個案撰寫報告，指出地政總署多年來一直以資源有限為由，不會就「 佔地 」及「 違契」情況定期進行主動巡查，一般只會在收到投訴或其他部門轉介後方前往視察，而且在違規情況被揭發後又容許違規者申請規範化；不過，地政總署不時延誤處理規範化申請，甚至擱置個案多年置之不理，使違規者無須付出任何代價，就可「 賺得 」 在等待申請結果的長時間內繼續違規，變相是鼓勵及縱容「先斬不奏」及「先斬後奏」的霸佔官地行為，以致違規問題不斷惡化。