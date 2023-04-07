2023臺北時裝週秋冬大秀新銳設計雲集，從元宇宙體驗虛擬時尚試衣、寶島的海女文化探討，再到巴洛克建築品味詮釋，逐一展現多元臺灣設計力，一起來認識你必須知道的11家品牌！

by Hask - 2023/04/07 更新

Photo／臺北時裝週

11家必須認識的臺灣設計師品牌（上）

1. Claudia Wang：從「愛的文明」 開啟虛擬時尚新時代

Claudia Wang設計師王子欣擅長將藝術美學及虛擬科技技術融入服裝設計中，試圖在文化、科技及製程整合中，探尋一條不同的永續時尚的實踐。Claudia Wang 2023秋冬大秀以「愛的文明」為主軸設計全新虛擬角色IP，講述多元包容、不分性別與體型的時尚概念議題，服裝輪廓以包容各身形的H line和I LINE款式為主軸，以模擬絨毛的印花及品牌經典格紋樣為基底，運用色彩搭配奠定柔軟卻不失堅毅的形象，再用圓點、手繪形式愛心、奇異造型花草元素等打造Y2K視覺，表達永不失去好奇的赤子之心。

為了延續品牌永續精神理念，Claudia Wang團隊持續研究與優化虛擬數位製程，以3D模擬版型圖案設計，再回歸製作真實服裝，並集結不同性別、體型、虛實，展現未來線上試衣趨勢。本次更與光禾感知共同打造雲端看秀服務，行動裝置即可進入的Claudia Wang 的愛無限時尚世界。透過手機裝置，即能及實體驗宛如VR的360視覺，身歷其境地感受 Claudia Wang 的秀後服裝秀，並透過該科技裝置隨時獲取實體服裝資訊銷，實現虛實整合、即時交流的原創概念，延續品牌秀後新一季的設計話題。

2. INF：「AMA海女」呼籲關注臺灣文化與海洋永續

INF 2023秋冬大秀以「AMA海女」為主題，帶領觀眾以時尚角度深入關注地球生命之母——海洋。海女文化位於臺灣多處沿海近岸，由於漁村多數男丁以乘船方式出海捕魚，部分以無裝備輔助方式潛水採集水產的居民，多以女性為主，因而造就了海女文化。「我們正揮霍著大自然餽贈的資源，但我們沒有第二個地球。」為了維護生態系統，海女們僅捕撈真正需要的水產，她們相信尊重海洋才是共存的永續生活方式。而今為了巨大的經濟利益，海女的少量捕捉已成為不合時宜的經濟型態，寶島上的海女文化可能即將走入歷史。

在大秀之前，INF團隊實地前往沙灘取景，將帶回的海洋廢棄物——瓶蓋、塑膠袋等運用於模特髮型，以編織方式展現人類製造的漁網，影射被環境污染的大海與過量捕撈的游魚。INF 23AW「AMA海女」系列布料則使用回收寶特瓶做成的紗線，代表海女文化中與海洋永續共存的理念，印花則運用海面反射的粼粼波紋，加上海邊常見的海洋廢棄物，將印花時尚化，透過美與惡的結合，賦予更強的環保意涵。INF此次活動壓軸，邀請了長期關注環保與時尚的資深主持人黃子佼，現身傳遞與支持臺灣在地時尚、推廣環保與永續價值。

3. oqLiq：「罡氣Aura Protection」展現東方獨有文化符碼

oqLiq在2023秋冬大秀上的系列主題為「罡氣Aura Protection」，描述服裝如隱形氣場，保護人體的概念。在oqLiq宇宙中，Aura是一層圍繞著人體的生物波形磁場，透過這個概念讓服裝般成為意識的延伸，保護的概念則如同盔甲一般，罡氣是拆解四正二字，論述浩然正氣是一種可辨不可視的頻率。本季經典複合紋理考究了軍方的RIPSTOP抗撕裂用布，以各種組合的RIPSTOP組合成隱形迷彩，除貫穿本季整體保護的概念，更以機能材質呈現東方獨有的文化符碼，在低調的剪裁中透露摺紙文化／碎片解構／陰陽二元等概念。

4. CHARINYEH：文化不簡、時尚不繁，在衣裝上交織自在意識

臺灣這塊島嶼，因有文化而奮、再有文創而起。CHARINYEH以文創風格、俐落的藝術輪廓、深刻都會的立體剪裁，演繹出帶有堅毅態度的趨中性時尚。經過 30 年的品牌養成，設計總監葉珈伶，對多元觀點的玩心依然不減，近年來熱情澎湃地走上藝術文化之路，用最寬容的角度，將豐饒的台灣在地元素，細膩地編織進她設計的衣著中。「大自然是最好的老師。」設計師葉珈伶擁有深厚的在地文化基底，加上無國界的設計結構思考，讓CHARINYEH 品牌的作品，都成為兼具風格與實穿的時尚藝術品。

5. John Zucca：「Street Barocco」透視新系列風格美學關鍵代碼

在FW23-24 Street Barocco 中，創意總監 John Zucca 的靈感源自於蝸牛殼形狀，可朔至稱為「volvo」（ 拉丁語：轉、捲起之意 ）的建築裝飾圖案，是典型的巴洛克風格，由螺旋形的幾何或自然主義元素表現，在 16 世紀的造型藝術中被廣泛使用，以描繪樸素和優雅的結構，並在一個世紀後征服了空間，演變為捲曲裝飾圖案。設計師採用了這項理念，將建築風格、經典風格與現代運動品味相結合。寬大輕盈的廓形、不對稱的線條、解構主義等，使每件衣服都充滿活力，同時又具有性感、浪漫、層次感、運動感和巴洛克建築品味。

6. ZEIT×CHOW des HOMME：來自新生代的自由意識

ZEIT×CHOＷ des HOMME 是由兩位95後的新生代設計師 Ana Wang 及Billy Chow的品牌，獨立⾦屬設計品牌「zeit時汰」聯手時裝品牌「CHOW des HOMME」共同聯名，他們以「新自由主義 Future Liberalism 」作為這季的靈感發想，概念源自於兩個品牌對於自由意識以及未來主義的核心想法，透過建築輪廓剪裁、無性別主義，以及金屬材質搭配，作為這季的美學重點，並以面料的堆疊以及大膽的金屬零件結構，將兩者品牌的結合度再提升。

「zeit時汰」於2020年創辦，名稱源自於德文 zeitgeist「時代思潮」」 一詞，相信每個設計物的誕生皆承載了那個時代的美感及靈魂，並如同⾦屬的反射般，藉細節展現出個體的獨特。 以不追逐主流，盡⼒追求這個世代中對於裝飾品的新的美感與界線。而由 Billy Chow 所主理的服飾品牌「CHOW des HOMME 」 ，則是在追求服裝獨特設計感的同時，期望將極簡時髦、實穿性、趣味性三者一並結合並展現。本季秀場上除了時髦新穎的外型，聯名設計商品更是圍繞著「實用性」、「易穿搭」而設計，在這次的品牌秀中脫穎而出。

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