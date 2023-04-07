請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

泰國近日飽受空污之苦，泰國北部的狀況尤其嚴重。泰北大城清邁7日的PM2.5是全世界第一糟，清邁府尹緊急宣佈公務員可以在家工作。（讀者提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 112年4月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷7日專電）泰國近日飽受空污之苦，泰國北部和東北部的狀況尤其嚴重。泰北大城清邁今天的PM2.5是全世界第一糟，清邁府尹緊急宣布公務員可以在家工作。

民族報（The Nation）報導，根據空氣品質監測網站IQAir 的數據，過去24小時清邁的PM2.5介於112到398微克/立方公尺，已經達到了威脅健康的標準，泰國政府設定的安全標準為50微克/立方公尺。

今天早上清邁的PM2.5更是全世界最糟，達到299.9微克/立方公尺，比第二糟的城市巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）還高上4倍。

清邁府府尹尼拉（Nirat Pongsitthavorn）今天緊急宣布在不影響公務的前提下，清邁的公務員可以在家線上工作，並呼籲私人公司也讓員工在家工作。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

泰國公共衛生部曾指出，近日空氣污染的原因包括PM2.5粉塵、森林山火以及焚燒農田廢棄物等。這個時節是泰國北部以及鄰近邊境寮國和緬甸農民燒山的高峰期，衛星圖顯示過去幾週泰北和邊境上有大量的火燒山熱點。

根據公衛部統計，從今年初到3月5日，泰國有132萬人染上空污相關的疾病，其中有58萬3238人有呼吸道疾病，26萬7161人有皮膚疾病，24萬2805人有眼疾以及20萬8880人中風。（編輯：黃自強）1120407