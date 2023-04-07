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（中央社里約熱內盧6日綜合外電報導）最新研究顯示，亞馬遜雨林中受保護的原住民保留地每年可吸收數萬噸空污物質，省下治療呼吸系統與心血管疾病的醫療費用至少20億美元（約新台幣608億元）。

法新社報導，這項長達10年的研究分析巴西亞馬遜森林大火對健康的影響。森林大火將大量微粒物質釋放到大氣，這些物質可以傳播數百公里，破壞遠方城市的空氣品質。

這項發表在「通訊，地球與環境」（Communications, Earth & Environment）期刊的研究指出，森林大火通常由土地掠奪者、放牧者與其他試圖侵占森林的人縱火所引致。亞馬遜原住民協助保護土地免受這類火災肆虐，進而拯救了吸收空污的樹木，預防上萬例可能致命的疾病發生。

研究主要作者、生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）的普萊斯特（Paula Prist）表示，「眾所周知，森林樹木通過葉子表面的氣孔吸收火災污染物，但這是我們頭一次估算出熱帶雨林在這方面究竟有多少能耐。」

普萊斯特在聲明中指出，「我們的研究結果顯示，亞馬遜雨林每年可吸收多達2萬6000公噸微粒物質，而原住民保留地吸收了其中27%。」

研究人員表示，這項研究發現，原住民保留地的森林每年可預防1500萬例疾病發生，保守估計可為醫療保健體系省下至少20億美元。

許多研究發現，受保護的原住民土地對森林保育發揮關鍵作用，這些森林吸收污染的能力，也使它們對於遏制氣候變化至關重要。

原住民領袖表示，這項新研究為保護原住民土地的案例增添了另一個論據。

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原住民希望巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）兌現承諾，重新恢復成立新的原住民保留地，這項計畫在極右翼的前任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）主政時喊卡。

巴西原住民協會（Association of Brazil's Indigenous Peoples, APIB）執行協調員圖薩（Dinamam Tuxa）說，「這項研究強化了原住民多年來重申的觀點。證明了我們的領地在對抗危險的污染...以及氣候變遷的重要性。」（譯者：屈享平/核稿：戴雅真）1120407