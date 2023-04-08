請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）中國疾控中心今天否認中方刻意隱瞞與刪除COVID-19疫情溯源數據與研究成果，強調在武漢蒐集的數據已在國內外5個數據庫同步釋放，目前還沒有任何科學的根據能夠明確病毒真正的起源。

世界衛生組織（WHO）6日表示，他們確信中國手上有更多可以揭開COVID-19疫情起源的數據，要求中方應立即將相關資訊對外分享。有專家發現，中國疾病預防控制中心的科學家曾上傳到「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）資料庫的數據又遭移除。

對此，中國國務院新聞辦公室8日召開國際記者會回應。

據國新辦網路直播，中國疾控中心主任沈洪兵表示，在與世衛第一階段聯合研究過程中，中國向聯合專家組提供了當時所掌握的所有溯源相關數據，沒有隱瞞任何病例、樣本及其檢測和分析結果。

他說，近日世衛個別官員和專家隨意發表觀點，輕率否定當時的結果，完全是違背科學精神的，是對世界各國參與前期溯源工作的科學家的粗魯冒犯和不恭，是將溯源政治化的表現，是中國科學界無法容忍的，也是不能被全球科學界所接受的。

沈洪兵說，2022年2月，中國疾控中心專家將華南海鮮市場的數據和DNA條碼數據總結成科學論文，投稿自然雜誌（Nature）進行同行評議，透過預印本平台行公開，並按照國際慣例將原始數據上傳至GISAID平台。目前相關數據已在國內外4個數據庫同步釋放，論文已在Nature正式發表；不存在中方有意要推遲或者延遲釋放數據。

沈洪兵並表示，中國疾控中心研究團隊於2022年2月投稿了一篇論文初稿到Nature，按慣例在GISAID的數據共用平台上傳了論文相關的原始數據，僅用於雜誌審稿人評審訪問，並與雜誌和數據庫約定，在文章正式發表後對外公開釋放數據，數據及訪問連結一直存在，沒有刪除。

他說，2023年3月11日，作者團隊發現上傳至GISAID平台上的數據在文章尚未發表、團隊不知情的情況下，已被GISAID工作人員提前釋放。GISAID平台工作人員表示，這是「誤操作」所致，平台隨即關閉了數據共用，但數據仍保留在平台上，中方團隊及平台均沒有刪除數據，用於雜誌評審的資料訪問連結也一直都在。「希望GISAID的平台工作人員對媒體、對世衛組織說明並澄清此事，還原事情真相。」

中國疾控中心近日相繼發布關於武漢華南海鮮市場的研究以及呼籲COVID-19溯源應回歸科學的文章，強調病毒「發現地」不等於「起源地」，目前無法確定病毒來源。

北京化工大學生命學院院長童貽剛表示，目前還沒有任何科學的根據能夠明確COVID-19真正的起源，文章涉及的所有動物樣本，經過檢測全部都是陰性的，這就提示華南海鮮市場的動物並沒有真正感染。

他說，華南海鮮市場環境中存在陽性標本，這些標本中所檢測出的宿主訊息絕大部分都是人的訊息，也有其他動物的訊息，這也提示「華南海鮮市場病例很可能都是來源於人的，而不是來源於海鮮市場的動物的」。

對於近期有國際專家指華南市場中野生動物交易攤位上採集到的部分COVID陽性樣本，也含有「貉」的基因，很可能也是病毒宿主。童貽剛說，當時在市場測了大量標本，有好幾百份的動物標本，都沒有找到動物攜帶COVID-19。從環境中去找動物的樣品，從這個角度推斷證據是完全不夠的。

他說，即使貉有感染，因為這個病在華南海鮮市場有好多人感染了，完全有可能是人污染了環境或者人傳染了貉，即使貉是陽性，也有這種可能性。所以，就目前這一點點的數據就去下這樣的結論，完全是不夠嚴謹、不夠科學的。（編輯：楊昇儒）1120408