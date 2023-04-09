中國15省再遇沙塵暴 北京叫停露天集會、體育活動

【新唐人北京時間2023年04月10日訊】4月9日起，中國15省區市再度遭遇沙塵暴襲擊，北京緊急叫停露天集會和室外體育活動。市民哀嘆：「今天風好大呀，全是土。」

據中央氣象台消息，4月9日至11日，中國北方再度遭遇沙塵天氣，包括新疆東部和南部、甘肅中西部、青海西北部、寧夏、陝西、內蒙古、山西、河北、北京、天津、吉林中西部、遼寧中西部及河南、山東、江蘇、安徽等15省區市。

其中，新疆東部、內蒙古中西部等地部分地區有沙塵暴，局地有強沙塵暴。

10日早上6時，中央氣象台繼續發布沙塵暴藍色預警，預計10日8時至11日8時，陝西中北部、山西、河北、北京、天津、山東、河南北部等地將有揚沙或浮塵天氣，內蒙古中西部部分地區有沙塵暴。

除了沙塵暴，北方地區還有大風和降溫天氣。其中內蒙古東部和西北部的部分地區陣風可達10∼12級，內蒙古中東部、河北北部、遼寧西部、山東半島等地部分地區降溫幅度可達10∼12℃。

中央氣象台提醒民眾，外出需注意遠離廣告牌、臨時搭建物等設施，農戶需做好簡易大棚、農業大棚等設施的防風加固工作。

此外，受大風等因素影響，內蒙古東部、河北北部、北京北部、黑龍江中部、吉林中部、遼寧北部等地森林草原火險氣象等級較高，容易引發火災。

北京市氣象台9日已發布沙塵藍色預警，預計10日4時至11日17時有沙塵天氣，局地陣風10級。北京市沙塵暴災害應急辦發布緊急通告：停止露天集會和室外體育活動。

北京網友紛紛哀嘆：「北京怎麼又刮沙塵暴了」、「今天風好大呀，全是土」、「春天一來，華北一片瀰漫」、「想起我剛來北京那會，第一次在室內撞見黃沙漫天的樣子。室友問：外面怎麼那麼黃啊？我不明就裡：emmm可能是黃昏吧。」

3月中國5.6億人遭遇最大規模沙塵暴

3月份，中國15個省份，約5.6億人遭遇今年以來最大規模的沙塵暴。新疆、甘肅、青海、內蒙古、寧夏、陝西、山西、北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南等省1212個縣被波及，受影響土地面積約362萬平方公里。

網傳視頻顯示，沙塵暴席捲北京時，黃沙漫天，空氣裡有嗆鼻的土腥味，空氣質量達到嚴重污染水平，全市PM10平均濃度在1500微克/立方米上下，空氣質量「爆表」。

北京市內的能見度不到一公里，近在咫尺的北京國貿大廈，看不清。昏暗的天色，還出現藍太陽異象。

北京網友稱：「有一種鬼天氣的感覺，就這種陰森恐怖的感覺，都不敢出去了。」

吉林長春和遼寧瀋陽等地則降下「泥雨」。天津網友說：「遠處的樓房已經看不見了，就好像海市蜃樓一樣。」

3月22日，「北京沙塵暴」、「長春下泥」登上熱搜榜，網友調侃: 「你的城市在下雨，他的城市在下泥。」

內蒙古二連浩特3月21日遭遇沙塵暴時，天空變為橙紅色。當地市民張先生對《新京報》說，當天下午5點左右，他和同事們還在辦公室打印文件，突然一抬頭發現天黑了，也看不見太陽。

「我在這待了十七八年，感覺這是最大的一次沙塵暴。」張先生表示，「沙塵暴起來了，當時感覺能見度在2米到5米。路上大家都開著車燈，打著雙閃。」

張先生說，沙塵暴剛開始不久，氣溫也急劇下降，21日白天的最高氣溫為14℃，夜間最低氣溫降到了-13℃。

網傳視頻顯示，新疆和甘肃出現百米沙墙，遮天蔽日，洶湧襲來。一瞬間彷彿天都黑了，不見天日。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：祝馨睿）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/04/10/a103687294.html