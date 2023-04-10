近日，有关肆虐人类三年的新冠病毒溯源问题再次成为外界讨论的焦点。北京化工大学生命学院院长童贻刚教授4月8日在国新办举行新冠溯源研究情况新闻发布会上表示，在华南海鲜市场的研究中，经过基因组测序发现病毒的序列和当时病人序列几乎100%相同，这也提示新冠病毒很可能来源于人类。

据童贻刚介绍，2020年1月到3月，中国疾控中心科研人员对在华南海鲜市场采集的1300多份环境样品和冷冻动物样品，进行了一些新冠病毒检测和宏基因组测序等，其中包括市场内采集的400多份动物样品。这些动物样品所有的检测均为阴性结果。900多份的市场环境样品中，73份为阳性。在这个过程中，研究人员也在环境样品中分离出了三株病毒。经过基因组测序发现病毒的序列和当时病人序列几乎100%相同，这也提示病毒可能是来源于人类。

童贻刚还说，在分析过程中，在环境样品中所携带的一些宿主信息显示，主要是人的宿主，也包括猪牛鸡鸭以及一些冷链产品的基因，甚至有老鼠和猫的动物基因判断。这些都提示新冠病毒很可能是人污染的东西。这些数据也进一步证实了中国和世卫组织联合团队在第一阶段所做出的结论。

在同一发布会上，中国疾控中心研究院周蕾称，首先发现新冠病毒的地方不一定是病毒的溯源。她呼吁在追踪新冠病毒的溯源上进行全球科学合作。

美国有线电视新闻网CNN周日报道，中国过去一直被严厉批评阻挠针对新冠病毒的国际溯源调查。近日，世界卫生组织表示，世卫仍旧没有从中国获得新冠病毒疫情爆发初期的关键数据。世卫新兴疾病项目主管说，中国缺乏数据披露根本就是不可原谅的(simply inexcusable)。不过，中国屡次坚称一直是透明的与世界卫生组织合作。

今年3月17日，一向对中国软弱的世界卫生组织总干事谭德塞批评说，中国最近才披露的在武汉搜集的基因材料“能够，也应该三年前分享”。

谭德塞所说的基因材料是2020年在武汉一个销售野生动物的市场搜集的资料，但中国最近才上传到一个全球数据库。而当外国科学家就此向中国疾控中心询问是否能合作研究后，中国又将这个信息从数据库移除。不过，一名法国专家已经复制了信息，并与中国以外的研究人员分享。

此外，在美国能源部上个评估说，新冠病毒溯源最有可能是来自武汉P4病毒研究所实验室泄露事故后，围绕病毒溯源的辩论再次复燃，尽管能源部称对这一断定结论的信心不高。

近年来，中共当局在混肴新冠病毒溯源的同时，还让喉舌党媒官媒和大外宣开足马力，将病毒的溯源“甩锅”美国和其他国家，为中共开脱责任。

包括央视、新华社、人民日报等多家官媒多次发布系列文章，试图将新冠疫情“甩锅”给美国，并用“分裂制造者”、“企图绑架世卫组织”、“向全球‘投毒’”等字眼丑化美国在这场疫情中的角色。

中国四大门户网之一搜狐还设立了“中方反对新冠病毒溯源政治化”的专题网页，其中绝大多数文章都将“甩锅”指向了美国。

外媒曾援引专家分析说，在新冠溯源问题上，北京承受巨大的压力，不得不展开一场大反击，混淆视听，为国内人洗脑。

人民日报曾发布了一张《这10个问题，美国必须回答》的长图片报道，整理了所谓美国疫情角色的十个疑点。但分析发现，这些所谓的疑点大多属于含沙射影，没有提出任何实质证据。比如，文中质问美国为何在全球建造超过两百个生物实验室，却没有提出这些实验室与新冠病毒存在任何关联。

文章还称，2019年7月，位于德特里克堡的美国陆军传染病医学研究所被紧急关闭，而几乎在同一时间，其周边地区出现一系列不明原因的呼吸系统疾病。但据美国疾控中心的声明，德特里克堡被要求暂停研究项目是因为其最高生物安全等级实验室的废水消毒系统不够“完善”，但并未对公共卫生造成威胁，也没有出现危险品泄漏或人员受伤。

此外，人民日报还提到2019年10月美国派出了数百名运动员参加在武汉举办的世界军运会，期间有多名运动员患病。但美国国防部曾明确表示，美国现役军人中没有与这届运动会有关的任何新冠病例。