沙塵暴襲中國18省 北京太陽變藍 內蒙天空變色

【新唐人北京時間2023年04月11日訊】中國18省遭遇沙塵暴襲擊，北京漫天黃沙，再現「藍太陽」異象。內蒙古發布沙塵暴紅色預警，天空變成詭異的橙紅色，形同災難片。

中國18省遭遇沙塵暴

中央氣象台4月11日6時繼續發布沙塵暴藍色預警：預計11日8時至12日8時，新疆南部、內蒙古大部、甘肅東部、寧夏、陝西中北部、山西、河北、北京、天津、山東、河南、安徽中北部、江蘇、上海、湖北北部、黑龍江西南部、吉林中西部、遼寧中西部等18省份有揚沙或浮塵天氣。

其中，內蒙古中東部分地區有沙塵暴，中部局地有強沙塵暴。預計未來一週，西北地區、華北、東北地區西部等北方多地都將出現沙塵暴。

北京「一張嘴，一口沙子」

4月10日晚間，沙塵暴連夜入侵北京。北京氣象局11日發布沙塵暴、大風黃色預警，陣風可達8至9級，空氣質量已達重度污染。

漫天黃沙，加上滿天飛的楊柳絮，北京的天空一片昏黃，再度出現「藍太陽」異象。建築物都看不清楚，行人戴上口罩也出行困難。北京文旅局發布通告，沙塵來襲，景區關停大型遊樂設施等戶外遊樂項目。

北京網友發布視頻說：「北京這個天氣，一張嘴，一口沙子。」「肉眼可見的沙塵暴。」

北京沙塵暴在社交媒體引發熱議：「北京遭遇今年最大的一次沙塵暴，再加上肆虐的楊柳絮，帝都的生存環境已經到了令人生厭的程度。」

「目前本市北風勁吹，並伴有沙塵天氣，大部地區最小能見度在1~4公里，預計今天白天北風仍是開足馬力，陣風風力可達八九級。」

「這天氣buff都疊滿了，不僅沙塵暴，柳絮也到處飛。」「沙塵暴，土，柳絮，北京的春天真可怕······」

「北京這夜晚，狂風沙塵暴加柳絮滿天紛飛。走在大街上，車輛、紅綠燈的各色燈光照射著，我看到世界彷彿成了膠質的形狀。人們心中的四月晚上應該都是春風沉醉的吧，而此時的北京，實在沒法沉醉，只能是狼狽。」

「這就是人間四月天嗎，好多年沒這樣過了。」「一下雪，北京變北平，一下土，北京變北宋。」

「啥時候結束吃土？為什麼今年沙塵這麼多啊？」

瀋陽、哈爾濱、青島都沙塵漫天

不只北京，北方多個城市都遭遇沙塵暴襲擊，網友表示：「豈止北京，瀋陽也是沙塵漫天。」「風大都刮東北來了！今天哈爾濱天空變黃色。」「世界末日即視感，青島今天都是沙塵暴了。」

內蒙古天空變橙紅色 形同災難片

4月10日下午，內蒙古呼和浩特、烏蘭察布等地遇沙塵暴天氣。四王子旗氣象台發布沙塵暴紅色預警信號，出現能見度小於500米的強沙塵暴，最小能見度小於50米。

當地網友拍攝的視頻顯示，天空已經變成了詭異的橙紅色，建築物若隱若現。黃沙籠罩下，白日驟變黑夜，形同災難電影裡面的末日常見，非常罕見，也相當駭人。

有視頻顯示，內蒙古包頭遭遇沙塵暴，漫天黃沙、白晝如夜，能見度不足10米。路上的汽車紛紛靠邊停下，司機不敢再前行。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/04/11/a103688170.html