沙塵暴襲擊後 哈爾濱突降四月雪

【新唐人北京時間2023年04月12日訊】在遭遇沙塵天氣襲擊後，4月11日下午，黑龍江哈爾濱突然降下四月雪，大片雪花在風中飛舞。

4月10日，受第8次沙塵天氣影響，哈爾濱遭到沙塵暴襲擊。11日，沙塵暴過後，哈爾濱又迎來降雪天氣。

哈爾濱氣象11日報導，11日下午，該市同時出現了大風、沙塵和降雪，氣溫也快速下降。14-16時，城區降雪量0.1～1.3mm，屬於小雪量級；最大陣風風力達6～7級。

當天上午，哈爾濱還黃沙漫天，下午天空飄起了鵝毛大雪 ，哈爾濱遭遇泥夾雪的天氣。有網民調侃，在下土下雪下雨之間，哈爾濱選擇了下泥雪。

有大陸網民表示，「昨天（11日）的雪化了就是泥水，從教學樓跑回宿舍馬不停蹄去洗了個澡，真的下雨下雪又下土，而且前一天下午2點天黃的要死，感覺空氣裡全是土。」

「（11日）哈爾濱的天氣是相當複雜。凌晨3-4時下了雨，抑制了一下沙塵。之後沙塵濃度又增加。下午16時，哈爾濱又下雪了，下完泥雨下泥雪。」

近日，沙塵暴來襲，至少中國18省市出現沙塵天氣，沙塵還南下跨過長江，進入江南地區。

中國氣象局11日消息，9日以來，新疆南部及東部、內蒙古中部和西部、甘肅中西部、寧夏、陝西中北部、山西、河北、北京、天津、山東北部、河南北部、吉林中部、遼寧中北部等地出現沙塵天氣，部分區域出現沙塵暴和強沙塵暴天氣。

中央氣象台監測顯示，此次沙塵天氣過程，北方多地PM10峰值濃度超過2000微克/立方米。內蒙古中部部分地區出現了沙塵暴或強沙塵暴，最低能見度不足50米。

4月11日上午，北京城區黃沙漫天，不少行人戴上帽子、口罩、眼鏡。當日8時，北京城六區PM10平均濃度1256微克/立方米，達到嚴重污染水平。

11日，北風推動北方的沙塵暴大舉南下，當天下午起前鋒跨過長江下游，上海、安徽、江蘇等多地沙塵爆表，PM10濃度超過1000ug/m³。與此同時，隨著風向轉向，12日京津冀等地可能又出現沙塵回流的情況。

中央氣象台預計，13日至14日，受新一股冷空氣影響，北方地區又將自西向東出現一次沙塵天氣過程。13日白天，新疆東部和南疆盆地、青海中北部、甘肅中西部、內蒙古中西部、寧夏、陝西北部等地有浮塵或揚沙，其中新疆東北部、內蒙古西北部等局地有沙塵暴；上述地區有5～7級風，陣風可達8～10級。

（記者李恩真綜合報導/責任編輯：文慧）

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