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第2屆彰化縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑競賽4月17日至21日報名，彰化縣政府11日在員林市農會禮堂舉辦評鑑競賽宣傳記者會，縣長王惠美（右3）等人出席。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 112年4月11日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣11日電）彰化縣龍眼蜂蜜品質評鑑競賽17日至21日受理報名，縣府今天表示，歡迎縣內符合資格養蜂班、蜂農踴躍參加，獲獎蜂蜜以彰化縣蜂蜜品牌「龍爺蜜」在展售會及農會推廣販售。

第2屆彰化縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑競賽4月17日至21日報名，彰化縣政府今天在員林市農會禮堂舉辦評鑑競賽宣傳記者會，彰化縣長王惠美出席致詞表示，八卦山脈環境非常好，生產的蜂蜜品質佳，為讓更多民眾認識彰化優質蜂蜜，去年首次舉辦「龍爺蜜」比賽。

王惠美說，設籍彰化1年以上蜂農可參加，2階段評比包含農藥殘留、重金屬殘留、符合國家標準等檢驗、顏色、香味、口感等，評鑑總成績以報名人數選出20％特等獎、50％頭等獎，初評合格但未得獎者頒發品質優良證書鼓勵，歡迎蜂農透過評鑑提升產品競爭力。

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縣府農業處表示，為讓消費者品嚐最純、最優質蜂蜜，縣府去年起委託員林市農會辦理龍眼蜂蜜品質評鑑競賽，獲獎蜂蜜以「龍爺蜜」品牌推廣販售，今年「龍爺蜜」禮盒包裝再升級，可望成為受歡迎的伴手禮。

農業處表示，彰化縣蜂農約110人，占全國10％，主要集中在八卦山脈採蜜，擁有無污染、水質清澈的絕佳天然養蜂環境，生產安全且健康的蜂蜜，口感濃郁、香醇，入口回味長、蜂蜜酵素濃度高，且氣味天然帶有淡淡果香，品嚐甜而不膩，參加評鑑表現卓越。（編輯：郭諭儒）1120411