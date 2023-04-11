請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北11日電）投保中心今天表示，光洋科獨立董事吳昌伯於2021年底無視法院禁止召集股東臨時會裁定及執行命令，執意召開股東會，投保中心向智慧財產及商業法院對其提起解任訴訟，近日獲得勝訴。

投保中心今天發布新聞稿指出，2021年底光洋科公司發生經營權紛爭，獨立董事吳昌伯無視法院禁止召集股東臨時會裁定及執行命令，執意召開股東會，嚴重藐視法院裁定及命令，不遵守法治原則，對台灣資本市場做出公司治理的最壞示範。

為嚇阻此一違法亂紀現象，投保中心於2022年1月26日依證券投資人及期貨交易人保護法規定，向智慧財產及商業法院對其提起解任訴訟。

投保中心說明，商業法院於今年4月7日作出判決，將吳昌伯獨立董事職務予以解除。依投保法規定，本件若判決確定，吳昌伯將於確定後3年內不得再擔任任何上市櫃或興櫃公司董監事職務，具有在有限程度將其逐出台灣資本市場的意涵。

投保中心指出，上述案件判決具有雙重重大意義，一方面針對此等證券市場經營權爭奪亂象所生重大違法亂紀行為，在商業法院專屬集中審理的制度下，能迅速有效發揮導正及嚇阻功能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

尤其是股東會旺季即將到來，投保中心認為，上述判決應可對市場上違法爭奪經營權者，產生警惕作用。投保中心再次重申，對於經營權之爭，一向秉持中立立場，不涉入其間紛爭，但要求雙方遵守法令及市場規範秩序，反對任何不正當的經營權爭奪手段，以保護公司及股東權益。

投保中心解釋判決的另一層意義，光洋科獨董解任案核心是公司法董監事義務關鍵所在的第23條第1項規定，就董監事忠實義務及善良管理人注意義務，具體體現其內涵，明確劃出董事執行業務的紅線「守法義務」；除能有效督促董監事恪遵法令，忠實執行職務，健全公司治理及資本市場發展外，對於台灣公司法法制面也具重大意義。（編輯：張良知）1120411