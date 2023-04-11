一、 汽車歷史沿革

打開汽車世界史，19 世紀末德國工程師發明引擎，將引擎裝在車上，人類進入了一個全新移動的新時代，在汽車發明之前，人移動的方式，就是靠自己的雙腿，靠動物拉車，靠火車，而汽車使得短距離城市內的移動成為可能。進入二十世紀後，亨利福特發明透過生產線製造汽車，降低汽車生產成本，並引入分期付款方式，才使得汽車從手工製造的奢侈品，變成平價品，正式走入家家戶戶。

如上圖所示，燃油汽車的構造，由引擎、底盤、電力系統、車身組成，每一個部分都是由更多的小部件建構而成，其複雜度絕不低於你手上的 iPhone 手機，但汽車安全性的要求卻遠高於手機，畢竟手機玩多了可能傷眼但不致命，汽車一個部件出問題高速行駛中或許會發生嚴重事故，因此汽車零部件對安全的要求遠高於一般消費品。這使得成為汽車零件供應商的認證時間遠高於消費品供應商的認證時間，台灣內需市場有限，也使得台灣在汽車製造上向來不具備全球競爭力。

二、 油電車的問世

2001 年豐田的油電車 Prius 開始商用銷售，汽油跟電力可同時為汽車提供動力來源，燃油車對空氣污染的傷害開始獲得控制，但 2003 年不講武德的 TESLA 公司成立了，目標是要直接捨棄空氣汙染源頭的汽油，直接使用純電力來驅動車輛，雖然 TESLA 設立初期不為人所看好，但 20 年後來看，TESLA 成功了，純電車已經開始取代燃油車了。

2022 年電車全球銷售 1052 萬輛佔全球新車銷售 13.5%

從燃油車到純電車，汽車的結構變成車身、底盤、電力系統，電車時代，電力系統必須用電池為車輛儲能 (電)、馬達為車身提供動力，從配角轉身成為主角。

三、 電動車成大勢所趨，半導體需求提升，導線架成重點

電車時代來臨，台灣雖然在引擎、變速箱及其零部件不具全球競爭優勢，但資訊時代下台灣累積的半導體產業鏈實力，卻在電車時代有機會迸發出一些令人驚喜的成果，舉例來說，台灣的導線架產業，大家可能無法想像台灣三大導線架廠商在車用導線架市場的合計市佔率高達 40 %，且分居世界排名前三大。

在汽車電子化、電動車與油電混合車等趨勢帶動，汽車使用 IC 與功率元件的數量持續增加，應用場景包括：車載娛樂系統、輔助系統、安全系統、ADAS 等舒適電子設備與動力系統等，車用為近年半導體產值成長最快的應用領域，且多使用傳統封裝，同步帶動導線架需求。相較於傳統燃油車，電動車需要更大量的功率元件 (導線架封裝)，依據英飛凌的法說會資料顯示，一台燃油車半導體總成本為 500 美元，而一台純電動車中半導體總成本為 1000 美元，其中增加的半導體產值，主要來自與 Power 相關。

純電動車 / 油電混合車的充電與動力系統是由一連串的高壓電路系統所組成，包括: 400V/800V 的電池，(直流轉換器 (DC-DC(HV))、車載充電器(OBC) 與逆變器(inverter) 等；在高功率、高溫、震動的環境，隨之產生的散熱與可靠度要求，帶動功率導線架的加工程序變多，包括 clip、溝槽(散熱需求)、表面粗化、電鍍等設計，使得導線架的設計難度提高，有利導線架的平均銷售單價和毛利率提升。

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