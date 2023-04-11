日经新闻4月6日报道，中国正计划修订稀土技术出口限制清单，包括禁止或限制出口加工与提炼稀土元素的技术，以及用于制造稀土高性能磁铁的合金技术。

报道说，高性能磁铁广泛应用于各种领域，例如电动车的电动马达等。报道并引述行业人士的话表示，中国政府正在寻求将中国变成一个可以跟美国竞争的高科技制造业超级大国，但中国在先进半导体方面落后，所以他们可能会使用稀土作为讨价还价的筹码，因为稀土是日本和美国的弱项。

中国主导稀土产业链

台湾稀土暨稀有资源应用产业联盟召集人海中雄在接受美国之音采访时表示，目前全世界只有3个地方有稀土冶炼分离萃取工厂，一个是中国，占了全世界稀土生产的87%；一个在马来西亚，是澳洲莱纳斯（Lynas）公司在马国关丹设立的稀土厂，占11%；第三个是在爱沙尼亚，占2%。因此，中国是全球稀土最主要的生产国。

他表示，稀土其实并不稀奇，全世界很多地方都有，但稀土的特性是它分布的很分散，因为它附着共生在很多其他的矿上面，提取大量材料才能获得很少量稀土，所以稀土的生产成本很高，尤其是环境成本特别高，生产1吨的稀土会创造出2000吨的废弃物，包括废气、废水和废渣“三废”，其中废渣含有很强的辐射物质在里面，最难处理。现今中国的江西赣州就留有两亿吨的废弃物，评估要花70年才能够解决。

他表示，在1960年到1980年间，美国曾是世界上最重要的稀土生产国，但后来受到环保法规的限制，就减少了稀土冶炼分离的工作。当时中国和西方世界还处于“美好蜜月期”，美国、法国、日本等国不仅把自己的稀土工厂关闭，矿场也关闭，甚至还把萃取稀土的专利技术通通高价卖给中国，等于中国“一下子就拥有别人60年的稀土功夫，变成一个庞然大物”。到1980年至2000年之间，中国成了全世界稀土最主要的生产国；到了2000年至2010年，中国已经控制了全世界98%的稀土。

海中雄说，一直到2010年中国因钓鱼台主权议题对日本发起稀土矿的限制出口后，西方国家才惊觉要将稀土“收回来自己做”，而美国则是到了川普时期的2019年5月才真正开始认真建构一个“没有中国的稀土产业链”。

2019年5月，美国德州稀土处理厂蓝线集团（Blue Line）宣布跟澳洲莱纳斯公司签署合作备忘录，将在美国成立稀土萃取分离厂房，目的就是为了填补美国稀土产业链的关键缺口。

今年3月底，美国总统拜登访问加拿大时，两国也决定在稀土等关键金属供应上合作，以摆脱对中国的依赖。

但海中雄坦言，西方的稀土产业链有20年的技术断层与人才断层，只要相关环保法规不变，要想恢复到原先的生产量能有着实际上的困难，而且建构自主供应链至少要5年至10年，所以欧美国家有着时间上的压力。

稀土牌 双刃剑

旅美时评人唐靖远在接受美国之音采访时表示，从川普政府时代的美中贸易战至今，中共的“稀土牌”多年来虚虚实实已经使用过不止一次，但始终并未形成真正有效的威胁。中共对使用这张牌也是权衡再三，其最主要的原因就在于“稀土牌”是一柄双刃剑，如果中共贸然使用，对自己也可能造成重大影响。

他表示，稀土产业可以分成三个板块：稀土矿原材料、稀土冶炼分离精炼产品，以及稀土相关的成熟工业制品。中国过去的稀土牌优势主要在于稀土矿的出口，以滥垦和牺牲环保的低成本优势，用“白菜价”大量出口，打垮了众多欧美稀土企业，形成了一定程度的垄断优势。但美国其实并不缺稀土矿，美国不但有大量的战略储备，而且也开始恢复开采。中共2010年对日本的稀土战后来不了了之，已经事实上宣告了中共这张牌的无效。

唐靖远说：“这一次中共的稀土牌相当于对日本稀土战的2.0版本，主要瞄准了第二个板块、也就是稀土加工精炼产品，尤其是钕磁铁为代表的磁矿加工品。”

他表示，中共在这个市场领域垄断了超过8成以上的份额，而钕磁铁最大的应用领域就是电动车。所以如果中共对美国打稀土牌，将会让美国汽车产业在向电动车转型的竞争中受到较大影响。

中国商务部和科技部在2022年底公布的“中国禁止出口限制出口技术目录”清单草案中，一举增加和修改了43项内容，这跟上一次2020年的修订版本相比，详细写明了将对技术条件加强监管。日经新闻说，这些变化将在今年生效。

着眼军工产业

海中雄表示，从草案内容可以发现，有4样技术可能会被禁止出口，包括稀土的萃取分离技术、稀土金属跟合金材料的生产技术、钐钴钕铁硼等永磁技术，以及稀土的硼酸氧钙技术。其中最重要的就是永磁技术，因为它跟电动车、风力发电等绿能产业，甚至军工产业都息息相关。

海中雄表示，全球最重要的隐形战机F-35，每一架需要将近900多磅到1000磅的稀土；阿利·伯克级驱逐舰需要5000多磅稀土；维吉尼亚级潜舰需要9000多磅至1万镑的稀土。他认为，中共真正着眼的是在拖延美国的军工产业。

海中雄说：“他（中共）要延缓他们（美国）的发展脚步，然后他军工产业在跑的时候，他可以跑得更快。 ”

海中雄说，这也是为什么先前川普会直接下令钐钴磁铁一定要由美国完全自主，就是因为F-35战机乃至导弹都会用到钐钴磁铁。而钐钴磁铁里又有一项非常重要的元素叫“镝”，“镝”元素加进钐钴磁铁才能让金属发挥最大效益，又能缩小体积，才可以让电动车、战机等运作起来更有效率。但“镝”全世界只有中国有，目前其他国家还没办法做出来。

海中雄说：“我看到名字上是说禁止稀土技术出口，我觉得那只是名称的问题。事实上，技术上面带一些质量的东西，就是它某些物质可能会不出口，包括镝。”

中国的软肋

然而，虽然中国牢牢掌握全世界的稀土冶炼加工，但也并非没有弱点。唐靖远表示，中共在稀土产业链的第三板块处于劣势，需要大量向欧美国家购买与稀土相关的终端工业制品，包括智能手机、电脑、电动汽车和航太领域产品等等，所以实际上双方是相互依赖的局面。此外，中共由于多年来不计污染的加工方式已经造成非常严重的环保危机，所以中共的优势难以具备可持续性。第三，欧美日等国家并不缺加工技术，只是限于环保等因素而导致加工成本高，一旦中共切断供应，各国政府必然加大投入重整供应链。

唐靖远表示：“也就是说，中共这张稀土牌的影响最终可能只是迫使美国多投入一点财政以及多花数年时间，这会让美国感到短期的难受，但还不到卡脖子甚至瘫痪窒息的程度。”

海中雄也说，中国在稀土原物料的供应上很强，但在稀土应用产品的领域则很弱，所以中国只讲稀土“技术”禁运，并没有讲“原料”要禁运，因为中国同时也是稀土最重要的消费国，如果它不出口低阶原物料，就没有高阶的应用产品回来，价格也会很高。

他说，中国海关的数据显示，中国去年出口的稀土大概70亿人民币，进口大概100多亿，出口低、进口高的价差达30至40亿，如果是对德国进出口的价差更大，达到负90%多，跟日本、英国、意大利、比利时比，价差都在负80％以上，若跟越南、韩国比，也都在负50％以上。中国也有几个稀土的出口价总额高于进口价的国家，包括美国、印度、法国、俄罗斯，但是差价有限。

海中雄说：“从这个进口出口的数据就可以看得出来，一个高一个低，所以说各国都很希望努力于掌握先进的稀土制程，扩大技术，领先中国。”

替代方案

台湾国防安全研究院助理研究员汪哲仁在接受美国之音采访时表示，面对中国不时打出“稀土牌”，西方国家的因应做法大致从三方面着手，第一个是建立稀土的自主供应链，提升非中国生产的量能；第二个是开发从稀土废料中再提炼出稀土原料的技术，这方面日本有取得一些不错的成果。第三个方案就是采用新技术，做出没有稀土的永磁马达，直接降低对稀土的需求，以摆脱对中国的依赖。比如电动车大厂特斯拉在3月刚宣布，下一代的永磁电机不再使用稀土。

他表示，英国剑桥大学与奥地利的科学家们在去年10月找到了一种制造“正方镍纹石”（tetrataenite）的新方法，可能成为稀土的替代品，但他也说，目前这仅代表实验室里的技术可行，能否实际大量生产仍待验证。