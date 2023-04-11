沙塵暴襲中國18省 民眾：治沙的錢哪去了？

【新唐人北京時間2023年04月12日訊】週二，中國18個省份遭遇沙塵暴侵襲。中共中央氣象台發布沙塵暴「藍色預警」。在首都北京，空氣污染嚴重，發布了大風和沙塵暴「黃色預警」。民眾質疑，治沙的經費被貪污。

北京市民田先生 ：「昨天晚上，我下班回去的時候，它（PM2.5）應該上升已經很明顯了，然後呼吸上明顯感覺到不舒服。今天早上出來的時候，我特意把帽子戴上，因爲我覺得沙塵下來了之後，身上都會有灰塵的味道。呼吸麽可以帶上稍微厚一點的口罩，是KF94，會緩解一點吧。」

北京市民王先生：「早上起來的時候，我有點擔心，因爲風太大了。其實我這邊還好，因爲昨晚上是打車回家，基本上還是影響比較小。」

週二，大陸中央氣象台發布沙塵暴藍色預警。預計11日到12日上午，有18個省份會受到沙塵暴襲擊。其中，北京陣風可達八到九級，伴有沙塵，已發布大風和沙塵暴黃色預警。受沙塵暴影響，北京空氣污染指數嚴重超標，上空驚現藍太陽。

北京市民翟先生表示，當地再次受到沙塵暴天氣襲擊。他對當局的風沙治理現狀表示擔憂。質疑中共當局投入的治沙資金都哪兒去了？

北京市民翟先生：「剛才我去了一趟前門，全是黃沙，黃沙漫天啊，烏煙瘴氣啊，（治沙的）很多撥款都落入個人腰包了，誰管你天氣不天氣啊，誰管你有沒有揚沙呀？」

北京海淀區居民魏先生週二證實， 海淀區再次遭遇嚴重沙塵暴。

北京市海淀區居民魏先生：「沙塵暴今天很厲害，我們現在幾乎不敢出門，風太大了，漫天的風沙。近些年持續的有風沙。」

魏先生認為，中國沙塵暴頻繁肆虐，中共當局難辭其咎。他呼籲當局，在治理風沙的項目上，應該進行公開招標。

魏先生：「無度的工業開發和環境污染應該是重要的原因。政府投入治理的方案和資金，應該通過透明的公平的方式，向社會公開的招標，能夠複查的方式，檢驗後果的方式，進行操作。現在它（中共）花了多少錢？其中有多少錢投到了防沙，或者是育林，或者是種草？它報上來的數字真實可信嗎？值得懷疑。」

新唐人電視台記者趙鳳華、張丹霞、劉芳採訪報導

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