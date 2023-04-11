4月11日兩岸掃描

【新唐人北京時間2023年04月12日訊】下面是今天的兩岸掃描。

中國沙塵暴跨越長江大舉南下 上海污染爆表

肆虐中國北方的沙塵暴，11日跨過長江，造成上海、江蘇、安徽等地的能見度瞬間降低，空氣中污染物爆表。當天全國沙塵面積蔓延至18個省市，北京再次出現藍太陽，市民吐槽：「北京這個天氣，一張嘴，一口沙子。」視頻顯示，內蒙古烏蘭察布的黃沙鋪天蓋地，四子王旗的天空變成了橙紅色，官方稱當地能見度最低時不足50米。一段交警公開的視頻顯示，高速路上黃沙成災，大貨車身陷沙堆，難以前行。中央氣象台預計，13至16號，西北、華北等地仍有沙塵天氣，其中13號夜間至14號，沙塵暴將再次籠罩京津冀等地。

中共軍艦求台艦擺拍以交差 台各界笑翻

台灣民進黨立委王定宇10日在臉書透露，參與中共圍台軍演的「舟山艦」，在演習期間通過無綫電聯繫附近的台灣巡邏艦，拜託台灣艦船靠近一點，讓他們可以拍些東西交差。王定宇表示：「知道這一消息，我們都忍不住笑出來了！」《風傳媒》11日引述台灣國安人士消息，確認事件屬實，並表示對方的類似要求「還不止一件」。

湖南男手電筒嚇死1100隻鷄 獲刑6個月

據《瀟湘晨報》報導，湖南衡陽縣法院日前宣判，該縣村民谷某某用手電筒嚇死鄰居家飼養的1100隻雞，獲刑6個月。根據報導，谷某某去年偷砍鐘姓鄰居家的樹，被發現後心生怨恨，夜間偷摸到鍾家的養鷄場，在鷄棚門口用手電筒照向鷄群，導致鷄群受驚，四處亂飛，460隻雞互相擠壓、踩踏而死。鍾某某發現後，向谷某某索賠3000元，令谷某某更加生氣，再次於深夜用手電筒犯案，又嚇死了640隻雞，被鍾家告上了法庭。

湖北女局長豪華30平休息室曝光 引熱議

湖北黃岡團風縣政務服務和大數據管理局局長陳莉，以家住得遠爲由，利用公款將單位保安室裝修成自己的單間臥房，室內電器齊全，家具豪華，僅床上用品就價值七千餘元。而單位其他工作人員的休息室則為簡陋的上下鋪。陸媒報導，陳莉開車從家到單位，只要25分鐘。

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