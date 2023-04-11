中國新聞快報：沙塵暴襲18省 北京重度污染 罕見侵襲上海

【新唐人北京時間2023年04月12日訊】中國大陸沙塵暴肆虐。4月11日，18個省市遭遇沙塵暴襲擊，北京、上海，重度污染。來看今天的中國新聞快報。

沙塵暴襲18省 北京重度污染 罕見侵襲上海

4月11日，中共中央氣象台發布沙塵暴藍色預警，預計到12日上午8點左右，中國有18個省份會受到沙塵暴襲擊。

網傳一段疑似沙塵暴過境內蒙古的視頻顯示，漫天黃沙滾滾而來，鋪天蓋地，瞬間天空變黃，又變為橙紅色，白天秒變黑夜，如同末日災難大片。

11日，北京發布了大風和沙塵暴黃色預警。當天陣風可達8至9級，伴有沙塵，空氣重度污染，對市民出行造成影響。

北京市民田先生 ：「昨天晚上，我下班回去的時候，它（PM2.5）應該上升已經很明顯了，然後呼吸上明顯感覺到不舒服。」

11日下午，沙塵已跨過中國長江，大舉南下，甚至罕見地侵襲到上海，上海的空氣質量已到達嚴重污染的級別，出現浮塵天氣。

海口新海港客運樞紐工程突發火災 火勢凶猛

4月11日，海南省海口市正在興建的新海港客運樞紐工程突發熊熊大火，冒出滾滾濃煙。官方通報稱，目前火已撲滅，沒有人員受困，起火原因正在調查。實際傷亡情況不明。

傳天安門紅牆驚現「反共標語」 圖片網上爆紅

近日，網傳天安門紅牆上驚現「習近平共產黨必須下台」幾個大字，傳出來的照片顯示，前面的幾個字已被公安拿白布擋住。

照片迅速在網上爆紅，推特上網友紛紛轉發並盛讚：向勇士致敬！

有個別網友質疑，近年來天安門廣場24小時戒備森嚴，警察便衣無處不在，認為不可靠。不過，也有民眾認為，這個人噴字的位置應該是在城牆正大門，這個地方一般人很難想到，之前他去北京，在天安門城樓下往周圍看過，周圍一圈沒什麼人執勤。實情尚有待核實。

戰狼變色狼？ 駐歐大使傅聰被爆追色情帳號

近日，中共駐歐盟大使傅聰被曝光，在推特上偷偷追蹤多個色情帳號。爆料者是顧問公司「戰略風險」（Strategy Risks）的執行長石宇（Isaac Stone Fish）。

石宇發推文說：「中國駐歐盟大使傅聰知道他追蹤的帳號名單是公開的嗎？他追蹤的幾個帳號都是色情的。」

受賄2274萬 最高法原執行局局長被判

4月11日，中共最高法院原執行局局長孟祥受賄案一審宣判。孟祥以受賄罪被判處有期徒刑12年，並處罰金人民幣200萬元。中共官方稱，2003年至2020年，孟祥利用職務之便，非法收受他人財物，共計價值人民幣2274萬餘元。

中國足壇腐敗嚴重 專家：黨管一切是禍根

自去年11月，中國男足前主教練李鐵被帶走調查，在過去5個月，足球反腐不斷擴大，已蔓延到中國體壇其它領域。3月29日，中共體育總局在會議上再次強調，必須始終堅持「黨管體育」這一所謂重大政治原則。

資深時政專家石山近日對大紀元表示，體育在中國變成了中共政治的延伸。不透明不公平的機制導致腐敗叢生，「黨管一切」正是中國足球、中國體育體制性弊端的根源。

習近平廣東露面 港媒：將視察共軍南海艦隊

4月10日，習近平被曝光在廣東露面，前往廣東湛江考察。分析認為，近期南海局勢緊張，習近平此行或將視察檢閱南海艦隊。

中共政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇、廣東省委書記黃坤明、中央政策研究室主任江金權等一同現身。

新唐人電視台記者趙鳳華、宇微 綜合報導

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