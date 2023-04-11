沙塵暴抵達上海 多地PM10濃度爆表

【新唐人北京時間2023年04月12日訊】沙塵暴襲擊北京及多個省份後，11日跨過長江，上海、安徽、江蘇等多地PM10濃度爆表，有害人體健康。有民眾表示，這與政府治沙不力有關。

中國氣象監測顯示，11日16時，沙塵已到達湖北、安徽、江蘇，多地可吸入顆粒物，即PM10的濃度，每立方米達到上千微克（1000ug/m³），空氣污染指數嚴重超標。

而11日傍晚到12日中午，上海會出現浮塵天氣。

江蘇南京市民周先生：「就是天比較黃嘛，到現在也是，整個天空比較黃。如果是地平線這個地方，就看到非常的灰白色的，通常都是比較嚴重的了。在我們這邊是正常出行的，但是空氣質量是比較差的，可以非常明顯地看到空氣中沙塵的分布。」

江蘇南京市民周先生認為，沙塵暴與政府治沙不力有關。

周先生：「關係肯定是有的，當然我們沒有確鑿的證據。但是這肯定是治沙不力啊，這事實擺在這裡。」

此外，中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，12日，沙塵所在區域近地面轉為南風，偏南氣流會將沙塵轉而向北輸送，華北、黃淮一帶存在沙塵回流的可能。

河北滄州市民馮先生：「現在到處都是沙塵暴，現在天上都看不太清了，兩天了，現在車上都是塵土。」

據北京氣象台預計，12日午後偏南風加大，陣風可達6級，南下的沙塵可能伴隨回流北上進京。

中央氣象台也預計，13日到16日，西北地區和華北等地仍多沙塵天氣，其中13日夜間到14日，沙塵天氣將可能再次影響北京、天津、河北等地。

新唐人電視台記者陳潔、李珊珊、柏妮採訪報導

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