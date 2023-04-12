沙塵暴橫掃中國 民眾調侃「立沙」 活人變兵馬俑（視頻）

【新唐人北京時間2023年04月13日訊】近日，沙塵暴幾乎肆虐半個中國，連日來漫天黃沙，網友調侃新增第25節氣——「立沙」。還有網友自嘲，出門上班，到達公司已成兵馬俑。

沙塵暴下出門 到公司秒變「兵馬俑」

北京持續遭遇沙塵暴襲擊，出現漫天風沙，白天蔽日的情景，民眾苦不堪言。不少網友自嘲，沙塵暴下出門上班，抵達公司已變成「兵馬俑」。

還有網民製作出兵馬俑在辦公室用筆記本電腦和智能手機的圖片，無奈又搞笑。

第25節氣——「立沙」

更有網友根據24個節氣中有立春、立夏、立秋、立冬，戲稱現在新增第25節氣——「立沙」。前中央黨校教授蔡霞發推文稱：「北京新生一節氣：第25節氣——立沙。這一天北京習俗：立沙天吃土，戴眼罩戴口罩，（本人更新如彼）：女士戴面紗；宜沐浴，平民更衣，習帝寬衣；灑掃，忌出行。」

時事評論員唐浩也在推特調侃：「中國傳統有24節氣，聽說北京比其它城市多了一個節氣：『沙至』。」

他在推文中還配上一段視頻，畫面顯示：北京城漫天黃沙，高樓被黃色的沙霧籠罩，若隱若現，能見度極低。一名男子用中英文描述自己在沙塵暴中的親身體驗，聽者無不噴笑。

有網友表示：「（立沙）這是26節氣，25節氣是霾至。」

還有網友稱：「恐怕這不是北京的，全國的節氣了馬上。」

也有網友笑稱：「現在接近穀雨節氣，不如改作『沙雨』節氣。」

更有網友將沙塵暴視為上天對中共的懲罰和示警：「匪共當地主，老天來報復。」

沙塵暴肆虐19省 抵達上海、湖南

今年以來，中國已出現8次沙塵暴，幾乎每十天就掃蕩一次，數量、頻率和強度都是近幾年之最。中央氣象台持續發布沙塵暴藍色預警，沙塵暴從北向南一路肆虐，中國19省被波及。

4月12日，沙塵暴跨過長江，抵達上海、浙江、江西、湖南等地，影響人口超4億人。湖南常德、岳陽、益陽、張家界都出現空氣污染，是本次沙塵暴抵達的最南端。

但隨著風向轉向，京津冀等地出現沙塵回流的情況，被稱為「回鍋沙」。

沙塵暴尚未消退，冷空氣又「打包」好了新的「風沙套餐」，4月13日至14日，北方地區又將自西向東出現一次沙塵暴。

今年中國的沙塵暴影響範圍之廣，波及人數之多都是史上罕見。網絡上，中國南北各地網友對沙塵暴的留言不斷更新。

「笑死了，從東北潤到湖南，沙塵暴是想我了嗎？」「別來長沙我沒開玩笑。」

「今天北京回鍋沙。」「這個沙塵暴從醒來的第一刻到現在，像被埋了一樣。」

「聽說我霸都胖子市（安徽合肥）也有沙塵暴了？」「胖子市也籠罩兩天了，比較均勻的飄著。」

「杭州也有了，同一片天空，同一個味道。」「無錫也有。」「昨天朋友在揚州有感覺。」「我感覺湖州也有。」

「深圳都是灰霾霾的一天。」「南京今天還是有點灰濛濛。」

「命運共同體。」「我吹過你吹過的沙，這算不算相擁。」

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）

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