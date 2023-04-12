中國江南泥雨來襲 北京遭遇「回鍋沙」

【新唐人北京時間2023年04月13日訊】近日，中國一場嚴重的沙塵暴從北向南席捲而下，目前已抵達中國江南地區。有氣象分析師預警，上海、杭州等多地空氣污染嚴重，江南一帶或將有「泥雨」來襲。此外，由於低空反氣旋的影響，北京遭遇了從南方逆襲而來的「回鍋沙」。

據「每日經濟新聞」報導，12日上午，從北方南下的沙塵已跨過長江，進入江南地區，已抵達江南南部的浙江、江西、湖南等地，這是本次沙塵天氣南下過程的最南界。報導引述中國天氣網首席氣象分析師胡嘯的話稱，江南一帶的降雨或給沙塵帶來一定的潔淨作用，但也可能給上述地區帶來「泥雨」。

另外，由於低空反氣旋的影響，12日午後京津冀等地將盛行偏南風，本來已經南下的沙塵或將回流。

據中國天氣官微發布的消息，今天沙塵繼續向南擴展至江南南部。4月12日上午，當沙塵到達浙江、江西、湖南等地後，受其影響，紹興、岳陽等地空氣質量指數指數一度爆表。

據湖南天氣官微12日消息， 12日上午，岳陽、常德、益陽等地受到浮塵（沙塵）影響，空氣污染氣象指數（AQI）已達到重度及以上污染級別。

中國天氣網12日9時發布的消息則顯示，11日夜間上海pm10濃度急劇升高，今晨在東風作用下已有所下降；杭州pm10濃度則是從今天凌晨開始明顯上升，目前（12日9時）維持較高水平。截至12日9時，河南、山東、河北南部、安徽中北部等地pm10濃度仍較高。

另據中國天氣網官微12日消息，由於低空反氣旋的影響，12日午後京津冀等地將盛行偏南風，本來已經南下的沙塵將回流。

北京市氣象台12日9時55分也曾發布沙塵藍色預警信號，指受偏南風影響，北京市南部地區再度出現了浮塵天氣。預計12日13時至23時，北京市大部分地區將有浮塵天氣，局地有揚沙。

12日午後，北京果然出現了偏南風加大，沙塵回流的現象，pm10濃度明顯上升，沙塵真的「回鍋」了。

（責任編輯：何雅婷）

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