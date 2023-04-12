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（中央社記者張雄風台北12日電）環保署環評大會今天審查中佳電廠燃氣機組興建環評案。中佳強調，與台中協議利用沼渣沼液友善耕作、與彰化合作減少農林植物露天燃燒污染，做為空污抵減，終獲環委認同、本案通過審查。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第439次會議，審查「中佳燃氣複循環電廠興建計畫環境影響說明書」。

開發單位中佳電力事業股份有限公司表示，這計畫位於台中市龍井區台中港工業專業區，開發面積約6公頃，為計畫配合國家能源政策，擴大天然氣使用及逐步降低燃煤發電比例，規劃約57至65萬瓩級複循環機組。

環評委員在初審會議時就關心此案在空污抵換的內容，中佳公司表示，已與台電、台中市、彰化縣政府都已討論如何進行空污抵換。

中佳公司一步說明，與台中市政府有關就近利用沼渣沼液，以減少運輸排放。由於使用生廚餘沼液沼渣除可減少生產化學肥料產生的空污，由於屬有機性肥料，屬於友善環境具體作法；處理每天約50公噸，年處理量約1.5萬公噸。

此外，將與台中市政府合作汰換老舊機車為電動車1000輛、補助市區電動公車4輛。這也是第1個將「補助汰換電動機車」進行空污抵減納入環評承諾的電力事業開發案。

彰化縣政府則協助執行相關空氣污染減量措施，如農業資材採用腐化菌、現地破碎或再利用處理，減少農林植物露天燃燒污染，預計執行1200公頃。

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另外在溫室氣體減量部分，中佳公司表示，總計將栽植1萬5000株林木，預計於5年內完成栽植作業，總計造林面積10公頃，後並持續撫育20年，預定樹種包括相思樹、台灣櫸、台灣杉、檜木、肖楠、杉木等；經整理不同樹種固碳量，並據以估算整體固碳效益總計為2706公噸。

此次中佳公司所提出的空污減量及溫室氣體抵換方式終獲環委認可，環委最後建議，在植栽部分，若現地有胸徑大於10公分原生樹種應保留勿伐除，開發單位承諾辦理。會議建議本案補充修正後通過。（編輯：李亨山）1120412