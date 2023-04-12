徐孟蘭 蕭鈺燁 巫召清 吳權原 報導 / 桃園市

台中檢警查獲位在桃園專門回收工業強酸廢液的芫吉公司，涉嫌在台中清水、桃園新屋，和苗栗三灣露營區長期亂倒有毒強酸，長達3公里的溪床都被染紅。調查更追出，露營區的地主兒子疑似和芫吉公司勾結，暗中出資50萬合夥買曳引車，還准許對方在營區裡挖洞傾倒有毒廢液，並向包商收取每車廢液1萬2千元的費用。檢察官起訴前調查，要恢復被 汙 染的土壤和河川，初估要20億元，而芫吉公司涉嫌違反廢清法，最高可能面臨1500萬元罰金，兩者相比金額懸殊。

苗栗三灣鄉這條中港溪，溪床大小石頭被染成紅通通一片，從上游開始一路往下游蔓延長達3公里，河床也是呈現暗紅顏色，這些受到 汙 染的河水裡一條魚蝦都沒有，生態已經被嚴重破壞，檢警在溪床蒐證，因為這條中港溪旁邊就是苗栗三灣的一處露營區。檢警調查，位在桃園專門回收工業強酸廢液的芫吉公司，涉嫌和露營區地主兒子勾結，地主兒子疑似暗中出資50萬合夥買曳引車，准許對方在營區裡挖洞傾倒有毒廢液，並向包商收取每車廢液1萬2千元費用。

不只露營區土地受 汙 染，台中清水這處農地以及大里區一處公墓，也被亂倒強酸，桃園新屋也受害，檢警調查，芫吉公司長期亂倒 汙 染的面積超過3公頃，更發現他們以一條龍的手法，整合運輸公司、司機、地主或土地管理人，違法傾倒不法獲利超過8千萬元。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說：「本件經偵查終結，認定被告等11人涉嫌違反廢清法，及刑法之公共危險及偽造文書等罪嫌，向法院提起公訴。」根據廢清法規定，違反者最重可處5年以下徒刑，得併科新台幣1500萬元罰金。而被芫吉公司污染的土壤和河川要恢復原狀，檢察官初估要花20億元，和罰金相比金額懸殊，而且芫吉公司如果付不出來，很可能用全民的稅金買單。

苗栗縣環保局祕書蔡政勳說：「目前規劃辦理，土壤地下水污染範圍查證，同時要求污染行為人，擔負污染改善責任。」苗栗環保局查出，露營區沒立案還在申請中，而先前民眾就發現河水染紅檢舉，但 汙 染狀況疑似沒改善，環保局的稽查有沒有漏洞檢方要再追查。

新聞來源：華視新聞