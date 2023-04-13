中共專家稱沙塵暴對生態有利 被網民罵翻

【新唐人北京時間2023年04月14日訊】最近中國大陸從北到南，許多省市都經歷了沙塵暴的「洗禮」。正當老百姓被迫「吃土咽沙」無可奈何之際，中央氣象台的所謂「專家」卻聲稱沙塵天氣對生態系統有利、無需根治。言論傳出後立即被網友罵翻。

從4月9日開始，一場大規模的沙塵暴開始在中國大陸肆虐。滾滾沙塵從內蒙古出發，一路從北向南席挺進，侵襲18省份，所到之處沙塵鋪天蓋地，籠罩城市鄉野，令人窒息。這已是今年以來中國第8次發生大範圍沙塵天氣。

往年的沙塵暴很少到達江蘇上海一帶，但今年的沙塵來勢洶洶，不但範圍廣而且持續時間長。 在一個月內4次遭遇沙塵暴襲擊後，「北京沙塵暴」詞條於4月10日登上了微博熱搜榜。有網友發帖說，「一呼一吸全是撒哈拉沙漠的味道，這麼大的沙子驚呆我」。

在民眾的哀嘆與質疑聲中，中國氣象局以「沙塵」為主題，於4月11日上午以在線方式舉行了一次氣象「通氣會」。在這次氣象系統內部舉行的會議上，中央氣象台首席預報員桂海林發表了驚人的言論。

桂海林聲稱，沙塵是各種「天氣」現象當中的一種， 在帶來一些不利影響之外，對全球生態系統也有一些「有利之處」，因此無需根治。

他聲稱，對於一些本來就降水稀少的氣候區，中國現在防沙治沙採取的應對措施是「宜沙則沙」，主要是防止沙地擴大化，「在不利於植被生長的地方，配上這種大風氣旋的天氣系統，沙塵是必然的一個天氣現象，所以說它並不是一個需要根治的天氣」。

這番言論流傳到互聯網上之後，引發了輿論反彈。眾多網友紛紛對桂海林的說法表示震驚並提出強烈質疑。

中國網友紛紛在相關消息下留言質問：「什麼利？ 讓我知道知道」「我本科畢業都沒教學過沙塵暴的好處！」 「專家的祖輩是撒哈拉的，主糧還是沒吃夠啊？」 「難道是老天來回應種樹人的哀嚎嗎？」

有網友嗆聲道，「沙塵暴也沒能堵住他們的嘴！」 「如果沙塵暴有好處的話，叫專家到室外去多待會，充分享受一下這些好處。」

還有網民反諷道:「沙塵暴的好處是不是可以讓外國衛星看不清？」

這場沙塵暴的最新動態是一路從北向南席捲而下，日前已直抵江南廣大地區，讓江蘇上海一帶空氣污染指數一度爆表。然後，一股沙塵殺了個回馬槍，突然又轉向北上，讓首都北京又「享受」了一次「回鍋沙」的滋味。

當地時間4月13日早上6時，中央氣象台發布沙塵暴藍色預警稱：受冷空氣大風和傳輸影響，預計13日8時至14日8時，新疆東部和南疆盆地、內蒙古中西部、北京、上海等13個省市區的部分地區有揚沙或浮塵天氣。

互聯網社交平台上到處都是哀聲嘆氣，網友們紛紛發帖相互詢問：什麼叫「回鍋沙」？早年種植的「三北」防護林為為啥擋不住沙塵的肆虐？這要命的沙塵還要吹多久？

（記者黎明綜合報導/責任編輯：林清）

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