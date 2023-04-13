中國新聞快報：常德前書記被抓時小便失禁 曾去美國賭博

【新唐人北京時間2023年04月14日訊】4月13日，山東煙台突發山林大火，熊熊大火映紅了天際，目前火勢仍在蔓延。來看今天的中國新聞快報。

山東煙台突發山火 火勢仍在蔓延

4月13日下午3點左右，位於山東煙台芝罘 區的塔山突發山火。視頻顯示，大火熊熊燃燒，火光映紅天際，冒出巨大煙塵。據初步調查，山火是由當地居民焚燒雜草引發，火災責任人已被拘留，動機不明。目前，山火仍在蔓延。

中央氣象台聲稱「沙塵對生態有利」 惹爭議

今年以來，中國已出現8次沙塵天氣。4月11日上午，中央氣象台首席預報員桂海林卻聲稱，「沙塵天氣除了會帶來一些不利影響之外，實際上對於整個全球的生態系統，還是會存在一些有利的地方。」，令輿論譁然。有網友質問：「明明是空氣污染，會有什麼好處？」

4月11日至12日，沙塵天氣席捲中國15個省份，超過4億人口受到影響。預計13日至16日，西北和華北等地仍將有沙塵天氣。

常德前書記被抓時小便失禁 曾去美國賭博

湖南常德市委前書記楊懿文在2021年落馬。近日，楊懿文出現在一段當局拍攝的所謂反腐影片中，還講述了他在美國參與賭博等經歷。

常德市委前書記楊懿文：「慾望放縱方面，已經到了無以復加的地步了。」

「我們從紐約直接開車子就到大西洋（娛樂）城去，在那裡就玩賭博機去了。」

楊懿文在視頻中還說，他調任常德市委書記後，7個月就收受紅包禮金三十多萬元人民幣。據中共官媒披露，2021年11月，楊懿文在主持完一場會議後，被帶走調查，當時他嚇得小便失禁。

有網友評論：「楊懿文的腐敗，只是中共官員腐敗的冰山一角。中共體制內的腐敗是集體行為，已經都爛到根子了。」

4月12日，崔永元錄製的一段視頻在微博上受到關注。崔永元在視頻中抨擊了胡錫進、金燦榮、張維為等中共「吹鼓手」，他直言，如果官方繼續縱容這些「喪盡天良」的人，將會毀掉所謂的中國形象，甚至會毀掉國家的前途。

前央視主持人崔永元：「只要他這個政治正確，擺對了，他就可以在這個幌子之下，在這個外衣之下包裹著自己，無惡不作。」

官方稱「北京人均存款近27萬」 微博大V抨擊

4月11日，中共央行公布了2023年一季度金融數據，其中，住戶存款增加近10萬億元。陸媒根據央行與地方統計局數據梳理後發現，北京人均存款近27萬，上海則超21萬。消息引發網友熱議。

網絡大V「盤子微談」發文嘲諷：「都來說說這四年了，你們到底存了多少錢！不準哭窮，統計局都說你們很有錢了！」

微博大V「大漂亮傻事」發文說：「其實他們知道天天發什麼人均存款，人均工資，你們會罵，但是他們依然會發。我只能把這種行為理解為，純純的故意找罵。​」

中國50歲以上農民工近八千萬「沒退休靠自養」

陸媒《財經雜誌》4月12日登出一篇題為《中國第一代農民工，還在打工》的文章，被各網站轉發。

文章說，參與了中國城鎮化的第一代農民工，現在依然在打工。全國有農民工近3億人，其中50歲以上的，有將近8000萬。學者指，支撐農村家庭養老的傳統在弱化，第一代農民主要依靠自養。農村老人沒有退休概念，活著就是勞作。很多民眾感嘆，中國老百姓晚年生活淒慘，老無所養。

新唐人電視台記者趙鳳華、姜迪亞綜合報導

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