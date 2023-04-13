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菲律賓油輪「MT公主皇后號」2月28日在東明多羅省海岸翻覆，造成嚴重的生態災難。圖為美國派遣專家前來菲國協助清理外洩的燃油。（美國駐菲大使館提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 112年4月13日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉13日專電）一艘菲律賓油輪2月底在菲國中部翻覆，當時船上載有80萬公升工業燃油。事發至今近一個半月，影響逾17.8萬菲國民眾生計，每天漁業損失近1900萬披索（約新台幣1048萬元）。

菲律賓油輪「MT公主皇后號」2月28日在東明多羅省（Oriental Mindoro）海岸翻覆。ABS-CBN新聞網報導，菲國社會福利及發展部數據顯示，在菲國中部的甲拉巴松區（Calabarzon）、民馬羅巴區（Mimaropa）和西維薩亞斯區（Western Visayas）有3萬7871個家庭（17萬8306人）受燃油外洩事件影響。

社會福利及發展部助理部長羅培茲（Rommel Lopez）說，他們已為受影響家庭提供價值2.17億披索的財政和食物援助。

另外，觀光部表示，油輪翻覆造成的生態災難影響東明多羅省64個旅遊景點和1400名旅遊從業人員，東明多羅省觀光業至今損失約2.5億披索。

菲律賓漁業暨水產資源局（BFAR）指出，油輪翻覆造成的污染使漁業部門每天損失近1900萬披索，2萬6382名漁民失去生計來源。

為協助馬尼拉當局清理外洩的燃油，美日兩國都派遣專家前來提供技術援助。菲律賓代理國防部長加維斯（Carlito Galvez Jr.）11日在華府表示，美國已向菲國提供逾2000萬美元（約新台幣6億964萬元）的技術和物資援助。（編輯：高照芬）1120413