臺灣網路認證公司今舉辦2023 TWID金融科技論壇。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕ESG趨勢推動綠色金融、金融科技發展與產業數位轉型。數位部政務次長李懷仁今表示，雖然金融業有其特殊性，不過仍可用科技推進金融領域發展，電子簽署、電子簽章就是數位部著重推進的綠色金融科技應用。他也說，目前金融科技由數位部與金管會共同執掌，會持續調整法規、產業與國際趨勢接軌。

數位部一直頗重視電子簽章推行，去年發布「具電子簽章效力之電子簽章技術」函釋，將電子簽章相關規範接軌國際，也解決簽署者與簽章效力認定問題。數位部產業署也是電子簽章主管機關，數位部產業署署長呂正華今日也表示，後續將持續推進電子簽章相關法案修法，協助金融等各產業數位轉型。

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臺灣網路認證公司今舉辦2023 TWID金融科技論壇，因應政府近年來大力推動淨零碳排、落實ESG等永續發展行動方案，為了將永續發展與企業價值結合，數位化、無紙化和免臨櫃將是企業價值是否能與永續發展成功結合關鍵，而「電子簽署」在這三項關鍵中扮演了極其重要的角色。

臺網公司策略長杜宏毅博士也說明，針對電子簽署與電子簽章有關的議題進行說明，依據我國電子簽章法，所謂「電子簽章」指「依附於電子文件並與其相關連，用以辨識及確認電子文件簽署人身分、資格及電子文件真偽者電子形式的資料」。

杜宏毅表示，而「電子簽署」將在ESG永續發展扮演重要關鍵角色，包括在環境（Environmental）層面中環境保護及節能減碳議題；在社會（Social）層面建設更方便的數位環境以及創造更有效的電子化社會；在公司治理（Governance）層面則是強化各項資料的數位化加速各項作業數位化免臨櫃服務。這些實踐同時也將是建設數位臺灣的重要基礎建設。

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