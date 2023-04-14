【未解之謎】海奧華預言（2）正在逼近的星球危機

大家好， 我是扶搖。歡迎和我一起探索未解之謎。

今天我們接著來講《海奧華預言》這本書。書的作者米歇爾·德斯馬凱在外星嚮導濤（Thao）的帶領下穿越時空，做了一次奇異的星際旅行。

上回說到100多萬年前，一顆巨大的小行星意外撞擊地球，引發了一場毀滅性的災難，地球上的巴卡拉梯尼文明從此消失。也就在這一場大災難中， 一塊巨大的陸地從太平洋上悄悄隆起。

靈空旅行──姆大陸的啟示

幾十萬年後，地球慢慢恢復了生機，在這塊新生的大陸上又出現了一個新的文明。這就是傳說中的姆文明。我們之前有期節目中也有過詳細的介紹， 大家有空可以去看看。

濤介紹說，姆文明是一個由國王和6個國務委員共同掌管的國家。首都薩瓦納薩座落在一片巨大的高原上，高原中央有一座巨大的金字塔。這座金字塔既不是皇宮，也不是皇陵，而是用來捕獲能量的，可以接收來自宇宙和地球本身的能量，也可以進行信息交流。國王和長老們在這裏用遠程心靈感應的方式跟宇宙中其它星球，還有其它空間的世界對話。金字塔還有另外一個重要的功能，就是造雨，用來控制天氣。這樣，他們最終在這裏創造了一個非常適合居住的環境。

為了讓米歇爾體驗一下真實的姆大陸，濤幫助他時空旅行，回到了一萬多年前的「靈空」。 「靈空」是個甚麼概念呢？米歇爾是這樣理解的：

每個星球周圍，在它誕生之日起，就有一種靈性空間像個囊殼一樣環繞周圍。它以比光速快七倍的速度旋轉著，像個吸墨紙，能將星球上發生的所有事情都記錄下來。如果科學家們能設計出一種設備跟這個囊殼的震動頻率相合，那麼他們就能閱讀地球的歷史，也就是製造出了真正的時光機。不過到現在為止似乎還沒有哪位科學家能成功。但人類因為具有靈體，也就是物質身體之外的靈性的自我，經過正確的訓練調整自身頻率之後，就能跟靈空產生共鳴，從而進行信息交流。也就是說，能感知到過去發生的事情了。

米歇爾穿越到了姆大陸最後的時光， 剛好趕上新國王的加冕典禮。皇宮前面的廣場上人山人海。有人騎馬來，也有人乘坐先進的交通工具。天上還有飛碟不時飛過。這裏景致迷人，珍禽異獸隨處出沒，人民生活富足，到處都是一派太平景象。

然而災難卻在平靜中悄悄降臨。20年後，地震儀測出一場大地震即將來臨。但國王的統治團隊中有人信， 有人不信。正在爭論的時候， 地震不期而至。大地陷落，海水倒灌，高大的金字塔跌進了地縫之中。米歇爾雖然知道自己只是在觀看， 也還是嚇得瑟瑟發抖。再強大的文明，在大自然面前永遠只是一隻螻蟻。就算能控制天氣又能怎樣？有句話叫做人算不如天算， 有的時候還真是這樣。

好在他沒在災難裏體驗多久， 很快就來到了南美洲一個平靜的港灣。一個有著黑色長髮的水手讓米歇爾感到分外親切。濤告訴他，那是他的前世。然而， 地震引發的海嘯很快撲了過來， 水手和他的船被打得粉碎。他的靈魂從身體裏飛出，飄飄渺渺去了海奧華星球。離開身體的他感到有兩個詞從腦子裏蹦了出來：「宏大」和「啟示性」。

地球危機之金錢

是甚麼樣的啟示呢？米歇爾從靈空世界回來後，海奧華的長老對米歇爾說，之所以給他看姆大陸是希望他給地球人傳個話。從前曾經有個比現在發達很多的文明，但是不幸被毀了。現在的文明遠不能與之相比，然而危險卻已經靠近了。因為這是一個走錯了方向的文明。現在已經是某些重大事件必需要發生的時候了。至於是甚麼樣的重大事件，長老就不往下說了。天機不可洩漏，自己去悟啦。

長老說，最大的問題是，現在這個文明只致力於發展物質而忽視了心靈。大家現在都在擔心核武器，怕它總有一天會毀滅地球。核武器可怕這不假，然而武器只能殺死人的身體， 卻殺不死人的靈魂。人死後， 靈魂並沒有死， 還可以進入下一個輪迴重新做人。然而現在的文明卻在污染人的心靈，威脅的是人永恆的生命。這比核武器更可怕。長老說， 「無論在哪一個星球上，對人類最大的危害最終都將是在精神方面，而不是在物質技術方面。」

怎麼個污染法呢？長老就舉了幾個例子。比如說，金錢、 毒品和暴力。

有句流傳很廣的話說，「金錢是萬惡之源」。不過金錢本身其實是無辜的。長老說，地球人著魔於一個單純的目的──掙錢，這才是問題所在。很多人一生都在追逐財富。當一個商人有了一個大商店之後，他會渴望開第二家，第三家，一直開下去。如果一個人有一個一家人都能快樂居住的房子，他會嚮往住更大的房子，或者擁有第二套，第三套房子。

但是長老說，這是愚蠢的，因為人總會死的，死時不得不告別他擁有的一切。也許他的孩子會亂花他的遺產，他的孫子會變成窮光蛋。不是說， 富不過三代嘛。然而，這個人的一生都被困在了對物質的追求上，沒有花足夠的時間來提升他的靈魂，那麼在他死後，靈魂就去不了好地方了，而靈魂才是人更長久的生命。這就是他不聰明的地方了。

地球危機之毒品

而毒品對人的影響就更不好了。濤解釋說，毒品的作用是完全與自然相違背的。它不但毀壞人的身體，還直接侵犯人的靈體。毒品之所以能引起幻覺是把靈體搬運到了它不該去的一種靈空。在那裏，靈體好像是睡了一樣，體驗著人為的幻相，一些虛假的信息。然而人的靈體只能是住在肉體之中或者跟高級自我融合在一起的。被強行分離就像給人做了重大外科手術一樣，嚴重毀壞人的機能。根據受毒品影響的時間長短，靈體會發生相應程度的降級和衰退， 要恢復過來得經過好幾次的人生輪迴。所以濤叮囑米歇爾說，無論在任何情況下，都不要使用毒品。

地球危機之暴力

那麼暴力又是怎樣影響人類的呢？濤先是講起了歷史。她說當年拿破崙用軍隊征服歐洲，建立起了一個龐大的帝國。拿破崙是位大家公認的天才，他定的許多法律二百年後仍然被沿用。但他的王國很快就分崩離析了，因為它是通過軍隊建立的。後來希特拉也想學他的樣，結果如何大家也都知道了。所以暴力不是一個解決問題的辦法。

然而現在的新聞越來越追求譁眾取寵，屏幕上的暴力鏡頭也越來越多了。有的時候記者甚至把兇殺案的兇手和電影明星相提並論。還有那些充滿怨恨的暴力遊戲。這種對暴力的渲染會導致人們互相排斥，而這會嚴重影響一個文明的存在。為甚麼呢？

濤說文明的存在就像是一座房子。房子是各種建築材料組成的。而組成材料的物質又都是由原子組成的。這些原子必須緊密連接在一起才能形成各種建築材料，搭建出這座房子。如果原子們互相排斥而不是緊密結合，這座房子會怎樣？是不是會分解？同樣的道理，如果一個文明中的人們都互相排斥，不肯去幫助那些自己不喜歡的人，那麼這個文明離崩潰是不是也不遠了呢？

X星球：用躺平化解危機？

這麼看來， 我們地球是不是麻煩重重了呀？不過濤說，還是有解決方案的。那就是愛和心靈的修養， 摒棄憎恨、憤怒、慳吝和妒忌。每個人都把他人利益放在第一位，去幫助那些需要幫助的人，這樣就可以化解了。

這麼說著吧，濤也給米歇爾介紹了來自X星球的阿爾卡依。 X星球在許多方面跟地球很相似，也曾有過跟地球相同的危機。不過80年前他們用非暴力的手段化解了。

80年前，X星上來自海邊小村莊的三男一女發起了一項提倡和平，博愛和言論自由的活動。他們來到首都要求見國家領導，但被拒絕了。因為那個國家是個極權的軍人政權。這四個人在皇宮外面等了六天五夜粒米未進，但是都不肯走。第六天，皇宮外聚集了兩千個人。他們開始用虛弱的聲音向觀眾宣講，呼籲大家聯合起來用愛來改變現行製度。為了阻止他們說教，士兵把他們都槍殺了。

觀眾們逐漸散去，但殉道者們的思想卻在人群中慢慢傳播開來。六個月後的一天，整個國家都停了下來。也就是說， 大家都躺平了。核電站停止了運轉，交通系統癱瘓，電視廣播停止了播放，通訊系統也不工作了。警察們對此束手無策。

警察和軍隊都是由人組成的，而在群眾中有他們的親戚和朋友。要恢復一座發電廠，成千上萬的人都得被槍斃。或許這裏就有他們的親朋好友。那誰能下得了手呢？

最後，警察，軍隊和獨裁者們被迫談判投降。在這次事件除了總統的保鏢之外，沒有人死亡。而總統最後也只是被關了起來，因為人們不願再使用暴力。總統在懺悔中走完了他的一生。阿爾卡依笑著說，「現在，那個國家是我們星球上最成功的。」而他們也正在幫助其它國家走向美好。

米歇爾的81世輪迴

聽完阿爾卡依的故事， 分離的時間也就快到了。因為宇宙法則的限制，濤只能在海奧華星球待九天。濤和長老們對米歇爾說，希望他把他聽到的這些信息帶回地球。地球上有部份人已經處在歷史上十分緊要的關頭了，希望他們願意聽從勸告。

離別之際，長老也解答了一個米歇爾非常想問的問題， 就是他為甚麼會被選中？是哪裏特別嗎？長老說是的，因為他是一個在輪迴中輾轉了80世的生命。在第81世， 也就是今世，九九歸一，一個大循環結束，他又返回了最初的地方，那就是地球。這樣的生命在地球上非常稀少。

米歇爾有點沒法接受。他才剛剛接受自己在姆大陸的那個前世，現在居然又出來81世。濤也不多說， 就給他又安排了一次時空旅行，看看前世的他。

最開始， 他是一名礦工，講一口流利的德語。接下來，他來到了一個有著兩個太陽的星球，成為了那裏的女王，擁有這個星球上三分之一的土地。不過很多時候榮華富貴轉瞬即逝，女王只有28歲就死於難產。再後來，他做過乞丐， 也做過水手；曾在印度轉生，也做過非洲黑人；做過日本的金匠， 也做過西藏和其它星球上的隱士； 當過羅馬的士兵，也做過印第安漁民。

81世的人生像電影一樣在米歇爾眼前回放，給了他很大的衝擊。這樣循環的人生為的是甚麼呢？長老說，是為了學習， 學更多，提升自我。只要「遵從宇宙法則，儘可能地順應自然，你就會以最快的途徑到達終級目標。」這個終極目標是甚麼呢？為甚麼歷經81世還沒有達到呢？長老又不往下說了。那麼您覺得會是甚麼呢？

好了， 《海奧華預言》 這本書我們就介紹到這裏了。未解之謎， 我是扶搖。我們下回見。

參考資料：

米歇爾·德斯馬凱 （Michel Desmarquet）：《海奧華預言》（Thiaoouba Prophecy）

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