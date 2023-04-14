高溫炒菜容易致癌，風險甚至不比炸薯條低？本港食物安全中心指出，高溫烹煮食物會釋出一種可致癌物質「丙烯酰胺」，若攝取過多可損害神經系統。食安中心早前進行檢測後發現，有9種食物風險較高，尤其蔬菜、澱粉質食物，炒蔬菜則最易攝入丙烯酰胺，例如翠玉瓜。

高溫炒菜易有致癌物 丙烯酰胺可損神經系統

高溫炒菜與炸薯條一樣，容易釋出致癌物丙烯酰胺。食安中心引述瑞典研究指，當含有澱粉質的食物經過煎、炸、烘或焗等高溫烹煮後，就會產生大量丙烯酰胺。

丙烯酰胺被國際癌症研究機構評估為「可能令人類致癌」，而且有動物研究結果顯示，丙烯酰胺的毒性會損害其基因，以及令牠們出現繁殖及生長問題和致癌。

9大高風險食物排行榜 含較多致癌物丙烯酰胺

食安中心曾針對港人從膳食攝入丙烯酰胺的情況進行研究，結果發現，在膳食中，市民攝取丙烯酰胺的主要來源就是蔬菜及蔬菜製品。

綜合食安中心的研究數據，有9種經高溫烹煮後，釋出較多丙烯酰胺，屬於高風險食物：

高丙烯酰胺食物：

高丙烯酰胺食物： 蕹菜∕通菜

高丙烯酰胺食物：燈籠椒

高丙烯酰胺食物：洋葱

高丙烯酰胺食物：穀物早餐

高丙烯酰胺食物：蒜頭

高丙烯酰胺食物：翠玉瓜

高丙烯酰胺食物： 炸薯條

高丙烯酰胺食物： 薯片

9種食物含較多致癌物丙烯酰胺（含量由低至高排列）

1.通菜

丙烯酰胺平均含量：140 ug/kg

丙烯酰胺含量範圍：50 ug/kg - 310 ug/kg

2. 燈籠椒

丙烯酰胺平均含量：140 ug/kg

丙烯酰胺含量範圍：94 ug/kg - 180 ug/kg

3. 洋葱

丙烯酰胺平均含量：150 ug/kg

丙烯酰胺含量範圍：62 ug/kg - 240 ug/kg

4. 餅乾

丙烯酰胺平均含量：150ug/kg

丙烯酰胺含量範圍：81ug/kg - 220ug/kg

5. 穀物早餐

丙烯酰胺平均含量：160 ug/kg

丙烯酰胺含量範圍：97ug/kg - 190ug/kg

6. 蒜頭

丙烯酰胺平均含量：200 ug/kg

丙烯酰胺含量範圍：120 ug/kg - 300 ug/kg

7. 翠玉瓜

丙烯酰胺平均含量：360 ug/kg

丙烯酰胺含量範圍：160 ug/kg - 480 ug/kg

8. 炸薯條

丙烯酰胺平均含量：390 ug/kg

丙烯酰胺含量範圍：290 ug/kg - 490 ug/kg

9. 薯片

丙烯酰胺平均含量：680 ug/kg

丙烯酰胺含量範圍：430ug/kg - 1100 ug/kg

甚麼是丙烯酰胺？

丙烯酰胺是一種無味的白色結晶有機固體，廣泛應用在工業的化學品。烹煮食物時，通常溫度超過120°C就會產生污染物丙烯酰胺，尤其是含豐富碳水化合物、但蛋白質較少的植物類食物。

譬如煎炸、燒烤或烘焗等的高溫烹煮時，食物會出現褐化反應，食物內天然存在的游離氨基酸天門冬酰胺與還原糖（例如葡萄糖及果糖）發生的化學反應，繼而產生丙烯酰胺，成為食物中的污染物。

烹煮溫度愈高、時間愈長，所產生的丙烯酰胺就愈多。已知受丙烯酰胺污染的食物如下：

含丙烯酰胺食物

含丙烯酰胺食物：薯條

含丙烯酰胺食物：薯片

含丙烯酰胺食物：咖啡

含丙烯酰胺食物：糕餅

含丙烯酰胺食物：曲奇

含丙烯酰胺食物：麵包

含丙烯酰胺食物：餡卷

含丙烯酰胺食物：多士

減低致癌風險方法 3招減少丙烯酰胺

食安中心指出，現時沒有足夠證據證明其會導致人類患癌。專家委員會亦指出，以目前的研究顯示，丙烯酰胺不會對健康造成直接損害，但如果攝取量過高，就可能對神經系統造成影響。

食安中心建議，除了避免從食物中攝入丙烯酰胺，亦可以用以下3個方法，以減少從飲食中攝入丙烯酰胺。

3招減低攝入丙烯酰胺風險

3招減低攝入丙烯酰胺風險

3招減低攝入丙烯酰胺風險

3招減低攝入丙烯酰胺風險

3招減低攝入丙烯酰胺風險

3招減低攝入丙烯酰胺風險

消費者在家中煎炸、烘焙、烤烘或燒烤薯仔及麵包等澱粉類食物時，應把食物煮至呈金黃色或淺黃色即可。 供煎炸、烘焙等的薯仔不宜存放在雪櫃內，因為會形成更多的還原糖，導致隨後烹煮時更容易產生丙烯酰胺。 烹煮蔬菜時先焯後炒，或者使用水煮或蒸煮的方法，也有助減少所產生的丙烯酰胺。

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防癌食物 預防大腸癌

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營養師程涵宇分享有助減低患癌風險的食物。

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