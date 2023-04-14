習下重手 清理劉亞洲「餘毒」 【4.14紀元頭條】禁不了?港助美晶片「潤」到俄

沙塵暴連日橫掃中國 活人變兵馬俑

近日，沙塵暴肆虐半個中國，連日以來漫天黃沙。中央氣象台持續發布沙塵暴藍色預警，沙塵暴從北向南一路肆虐，橫掃19省。

北京民眾：又是一場沙塵，使得整個帝都都籠罩在一層煙霧之中。

北京民眾：這沙塵真的很大的，颳得睜不開眼，怎麼感覺北京沒有好天氣了呢?

北京等多地持續遭遇沙塵暴襲擊，出現漫天風沙，白天蔽日的情景，民眾苦不堪言。不少民眾自嘲，沙塵暴下出門上班，抵達公司已變成「兵馬俑」。還有民眾製作出兵馬俑使用電腦和手機辦公的場景，無奈又搞笑。

更有民眾根據24個節氣中有立春、立夏、夏至、冬至，戲稱現在應該新增「立沙」和「沙至」。

前中央黨校教授蔡霞發推文稱：北京新生一節氣：第25節氣——立沙。立沙天吃土，戴眼罩、戴口罩，女士戴面紗，習帝寬衣，忌出行。

時事評論員唐浩也在Twitter調侃：中國傳統有24節氣，聽說北京比其它城市多了一個節氣：「沙至」。

今年以來，中國已出現8次沙塵暴，幾乎每十天就掃蕩一次，數量、頻率和強度都是近幾年之最。

4月12日，沙塵暴跨過長江，抵達上海、浙江、江西、湖南等地，影響人口超4億人。湖南常德、岳陽、益陽、張家界都出現空氣污染，是本次沙塵暴抵達的最南端。

據大陸氣象局消息，4月13日至14日，北方地區又將自西向東出現一次沙塵暴。

中港企業向俄輸出大量晶片被曝光 專家擔憂香港恐招來制裁

俄羅斯自去年2月24日入侵烏克蘭之後，美國發出禁令，阻止俄國獲得可用於導彈、坦克、無人機、雷達、武器導向系統等軍用設備的美製晶片。然而據日媒調查，俄羅斯在過去一年多，通過各種渠道持續獲得美製晶片，其中有四分之三是由香港和中國大陸的貿易商供應的。

日經新聞4月12日報道，從由印度市場研究公司Export Genius取得了部份俄國海關數據，並檢視了從去年2月24日至12月31日俄國的進口紀錄。結果發現，在此期間俄羅斯有3,292項價值至少10萬美元的晶片進口交易，其中有2,358項標示為英特爾公司（Intel）、超微公司（Advanced Micro Devices）和德州儀器公司（Texas Instruments）等美國製造的產品，總值至少7.4億美元，佔其總進口量的大約7成，是俄羅斯入侵前的3倍。

在這些交易中，有1,774項是由香港或中國大陸的商家供貨，比率約佔75%，交易總金額約為5.7億美元。而2021年同一期間的海關數據顯示，由香港和中國輸往俄國的高價值美國晶片只有230筆，總金額僅5,100萬美元。也就是說，自從俄烏戰爭爆發以後，中港公司出口到俄羅斯的晶片交易額成長了約10倍。

資料顯示，這些向俄羅斯輸出大量晶片的中港公司規模都較小，其中有許多出口商甚至是在俄烏戰爭爆發以後才成立的中小企業。

除了總交易金額飆升外，部份產品的單價高昂也很引人注目。例如，有一筆交易是香港「Agu Information Technology」（簡稱Agu）向俄國出口的英特爾晶片。先後向俄國出口了超過6萬件英特爾半導體產品，總值約1,870萬美元，其中有些是單價1.3萬美元的微處理器。

香港公司的登記資料顯示，「Agu」是在2022年4月才成立的一家新公司。然而當日經亞洲前往公司登記地址查看時，卻發現那裏連公司名牌都沒有，存在諸多可疑之處。

報道引述日本一位半導體交易商主管指出，新公司一般很難與英特爾進行交易，因為英特爾公司的庫存管制很嚴格。英特爾公司則表示，「Agu」並不在公司的供應商名單中，該公司也沒有與「Agu」進行任何交易的紀錄。「Agu」顯然只是一隻白手套。

另據美國智囊機構「西爾維拉多政策加速器」（Silverado Policy Accelerator）今年1月發表研究報告顯示由去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭至去年10月，短短約8個月，名稱含有「俄羅斯」或「Russia」的新公司在香港註冊已有35間，比去年同期僅13間急升近2倍。這半年中亦有多達4間俄羅斯能源公司在港註冊，與入侵前半年相比增加了2倍。

香港前《有線財經台》台長顏寶剛3月21日在接受自由亞洲電台採訪時表示，去年香港出口俄羅斯的集成電路突然大幅增加，雖然不知是否用於軍事上，但這亦令西方對香港的角色有所質疑。

顏寶剛說：西方國家一直存疑，到底香港的角色如何，萬一證實集成電路是應用於武器或入侵烏克蘭的軍備上，這很大機會令西方國家先對香港相關貿易公司做出制裁，如果政府不能及時回應，連香港這個地區的制裁風險都會增加。

顏寶剛認為，一旦西方證實中國（中共）是在「敏感物資」支援俄羅斯，而做出全面制裁，對香港影響將會很大，最後的結果是撼動國際金融中心地位。

孫正義開始清空阿里巴巴股票 騰訊也遭大股東大減持

「金融時報」12日引用監管文件的分析報道，軟銀集團公司打算清空持有的阿里巴巴剩餘股票。監管文件表明，由億萬富翁孫正義所創立的軟銀，今年通過預付遠期契約的方式，已經出售了價值約72億美元的阿里巴巴股票。而去年軟銀才拋售了創紀錄的290億美元阿里巴巴股票。

阿里巴巴股價在12日的常規交易時段下跌了近6%，在盤後交易中進一步下跌1%。

軟銀告訴「金融時報」，脫手阿里巴巴持股反映了軟銀轉向「防禦模式」，以應對更加不確定的商業環境。

據瞭解，軟銀正計劃對英國晶片設計商ARM進行大宗上市，以尋求從一系列失敗的投資中恢復經營體力。

孫正義被稱是阿里巴巴創辦人馬雲的伯樂，在阿里巴巴初創期投入巨資，曾擁有34%的股份，是阿里巴巴的真正掌控人。隨著中共對互聯網等民企的嚴厲打壓，給軟銀集團在中國的投資帶來毀滅性的重創。

監管文件顯示，軟銀集團的這次遠期銷售最終將把持有的阿里巴巴股票降至3.8%。似乎是孫正義對阿里巴巴留下的最後一點念想。

與此同時，中國互聯網的另一極--騰訊在12日的股票也下跌5.2%，該公司的市值跌至約4,350億美元，下跌的原因之一是騰訊的最大股東，南非的Naspers旗下的Prosus一天前表示，計劃再度大幅度減持騰訊股票。

截至11日收盤，Prosus預期出售的騰訊額外股份價值約為46億美元。

2001年，在騰訊上市之前，Naspers以3,400萬美元的價格收購了這家中國公司三分之一的股份。Prosus成立於2019年，負責持有Naspers的國際資產。

互聯網企業是最有發展前景的行業，阿里巴巴與騰訊被稱為是中國互聯網企業的兩極，牽引著諸多互聯網平台企業的發展，是判斷中國經濟發展的晴雨表。外界指出，阿里巴巴與騰訊的最大股東開始清空持有的相關股票，表明對中國的經濟前景不再看好。

消息：劉亞洲已交軍事法庭 軍隊開始清「餘毒」

中共空軍上將劉亞洲被查的傳言不斷。有消息說，劉亞洲案調查完畢，已移交軍隊司法系統。同時，軍隊也開始清除「劉亞洲有害信息」。

4月13日，星島日報引述多個消息來源透露，今年中國新年前後，劉亞洲落馬，中共軍委、紀委已經完成對其調查，涉案金額巨大，將其「雙開」，已移交軍隊司法系統。

報道說，中共軍方2月底下發通知，要求在3月份清除「劉亞洲有害信息」，各單位以自查的方式，對照「涉劉信息資料統計表」，確保清查全面徹底。

北京資深傳媒人高瑜4月12日發推文表示，「軍隊有動靜了，網上還沒動靜。」同時附上了一張清理劉亞洲的通知。

這份由太原第七幹休所4月10日發出的通知稱，「根據上級通知要求」，現在全所範圍內開展全面徹查清理涉劉亞洲「有害信息」活動，主要清查圖書期刊、文章、題字、講稿、音像電子製品等。

通知要求住戶們「充份認清開展此次活動的極端重要性和必要性，作為一項嚴肅政治任務及時開展」。

目前無法證實上述通知的真實性。

高瑜12日晚對大紀元說，部隊早已經開始傳達了，要清理劉亞洲所有的演講、著作。

其實早在3月底，香港《明報》引述京城消息人士的話指，中共中央軍委紀委對劉亞洲的調查，此前早已展開，近期進入結案程序。

消息稱，劉亞洲身陷要案，被指涉嫌以基金會、協會等名義聚斂鉅額財富，因涉嚴重經濟貪腐問題，或將遭當局重判「死刑緩期兩年執行」（死緩）刑罰。

旅澳法學家袁紅冰2021年12月30日接受《看中國》採訪時表示，有中共內部的消息人士向他透露，作為太子黨邊緣家族的一員，劉亞洲一開始也支持習近平。但習近平上台後不斷集權，沒有實現太子黨權貴家族的「集體獨裁」，威脅到太子黨們的政治和經濟利益。因此，他們也開始反對習近平，試圖阻止習連任。劉在軍隊頗有影響力，因此成了太子黨內一個反習的代表人物。

沒錢了？中國多地下達裁員令 大量城管、輔警被拋棄

中共財政緊張，多地政府陸續開始裁掉編外人員。網傳大量輔警和編外城管也被裁掉。

今年3月，中共下令中央國家機關各部門人員編制統一按5%的比例進行精簡，並要求各省份自訂比例精簡編制。迄今並未有地方政府大面積精簡編制的消息傳出，但多地政府已開始清退編外人員。

據陸媒報道，黑龍江哈爾濱、雲南楚雄、廣東惠州、湖北房縣及監利、湖南臨湘、內蒙古呼倫貝爾、安徽桐城、海南萬寧等地的官方機構都在精簡編外聘用人員。

其中，哈爾濱宣布編外用人裁員計劃從3月開始，到6月底結束。雲南楚雄近日發布的2023年部門預算編制說明提到，裁掉編外聘用人員265人，比例約6.5%。

4月7日，湖北省十堰市委編辦也刊文宣稱，當地摸清市直單位編外聘用人員3,400人，通過清理，比上年同期減少326人，裁員率達9%，節省財政成本約1,500萬元人民幣。

除了傳媒報道之外，中國社交平台上流傳更多地方清退編外人員的消息，疑似這波裁員潮正在席捲全國。有的地方裁員比例相當大。

在這波裁員潮中，以往不可一世的輔警和編外城管也未能逃過。網傳多地輔警和編外城管被大量裁員，有些地方據傳裁掉一半。中共輔警被指公安欺壓民眾的幫兇，城管也向來以暴力打砸和公開搶劫商舖、小販著稱，口碑非常差。因此，輔警和編外城管被裁員的消息傳出後，很多民眾表示，充當中共打手，最終還是被拋棄，可憐更可悲。

還有民眾說，經濟大幅度衰退，共產黨真的已沒錢支撐了，「百年紅朝」將迎來最後時刻。@