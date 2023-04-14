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（中央社記者曾以寧台北14日電）PM2.5是肺癌風險因子之一，但過去學界對其在癌症發生過程扮演角色所知甚少，中研院士楊泮池等人解開PM2.5導致肺癌的機轉途徑，登上國際期刊，有望助發展藥物及治療方式。

這篇由中央研究院院士兼台灣大學醫學院講座教授楊泮池、長庚科技大學教授陳琦媛、台大醫學院助理教授黃國彥率團隊完成的論文，在3月登上知名分子醫學期刊EMBO Molecular Medicine。

論文指出，學界過去已知，長期暴露於空污環境會導致肺癌風險增加，細懸浮微粒（PM2.5）就是影響因子之一，且會造成DNA受損等危害，但對於PM2.5在肺癌發展過程中扮演的關鍵角色，仍所知甚少。

研究團隊透過細胞與小鼠試驗發現，肺癌細胞暴露在PM2.5中僅24小時，就可以活化「表皮生長因子受體」（EGFR）。若暴露於PM2.5長達90天，會造成肺癌細胞的EGFR更進一步活化、細胞增殖，並帶動一連串分子機制，促進癌症發展。

研究人員指出，亞洲不抽菸女性若罹患肺腺癌，約45%到50%都有EGFR突變情況；EGFR突變後，會自動活化，讓細胞開始增生、複製，造成癌症發生。

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研究團隊也發現，若長期暴露於PM2.5環境，細胞會多表現1個蛋白質TMPRSS2，這個蛋白質又與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染率高度相關，因此預期PM2.5污染可能會造成COVID-19感染率提升。

研究團隊表示，了解機轉模式，可望幫助找到抑制或破壞機轉的藥品，有助開發治療肺癌的新藥。未來將持續研究PM2.5可能對帶有哪些基因的人有更大風險，盼幫助預測及預防染病風險。（編輯：管中維）1120414