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（中央社記者張璦台北17日電）財政部國產署處理南投縣一處國有土地污染場址，透過與行政院環保署合作，除解決國產署缺乏環保專業、人力、整治經費3痛點，縮短整治期程，整治完成後，將設置廚餘與食品加工污泥肥料化處理廠，土地營收將納入土污基金運用。

財政部國產署土地接管來源廣泛，包含其他機關變更非公用財產移交，或民眾抵稅、拋棄、捐贈、無人繼承、收歸國有等，且時有發現遭棄置廢棄物的情況。

國產署副署長王彩葉今天在例行記者會指出，國產署與行政院環境保護署，近期合作處理南投縣一處國有土地污染場址，由國產署基於國有財產管理專業，提供方案，協助環保署取得國有污染場址土地管理權，以環保專業及科學技術進場整治。

國產署經管南投縣南投市大崗段2筆國有工業區土地，經南投縣政府依「土壤及地下水污染整治法」公告為土壤污染控制場址，王彩葉說明，國產署雖不是污染行為人，仍被課予整治責任，原擬逐年編列經費整治、總共約新台幣1億元左右。

不過，適逢環保署為加速改善國有土地污染場址，推動跨部會合作策略，擇定上述土地為示範場址，由環保署報請行政院同意無償撥用土地取得管理權，以「土壤及地下水污染整治基金」支應污染整治費用，整治完成後，設置廚餘與食品加工污泥肥料化處理廠，協助地方政府解決廚餘問題，土地後續營收納入土污基金循環運用。

王彩葉表示，本案合作模式可解決國產署無環保專業、人力及整治經費等困境，由專業的環保署進場處理，可縮短整治期程，加速污染場址改善。

她指出，土地整治完成後，設置環保設施，除可解決環保問題、活絡地方經濟、改善民眾生活環境，其收益納入土污基金循環運用，後續也有助更多污染場址的改善，達成環境永續目標。

據統計，廢棄物棄置案列管國有非公用土地共81處，其中7處解除列管、7處無棄置廢棄物將請環保署解列；12處清理改善中、22處責由行為人處理或訴訟中、4處強制執行中。

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同時，有1處由主管機關追查行為人中，檢警單位偵辦中則有12處；另有16處因為列管資料年代久遠、行為人已無資產可供強制執行，洽主管機關釐清、協調處理方式中。

王彩葉表示，針對上述土地，國產署都有建立SOP，並建置行動網路進行攝影監控，減少發生遭棄置廢棄物的情況。這次南投縣示範案場是一個開端，王彩葉指出，若後續有適合案例，也可望採取與環保署合作的處理方式，有效去化受污染土地。（編輯：蘇志宗）1120417