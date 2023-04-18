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（中央社記者陳婕翎台北18日電）疾病管制署今天公布，國內新增15例猴痘病例，分別為2例境外移入及13例本土個案，單週新增本土病例數創新高，北部風險較高，社區感染風險持續提高，疫情走向關鍵期至5月。

衛福部疾管署今天下午例行疫報公布， 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 （Mpox）13例本土個案均為本國籍男性，分別為北部12例及南部1例，年齡介於20多歲至40多歲，於3月26日至4月16日間陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及紅疹等症狀，並至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報，分別於4月11日至4月17日確診。

疾管署副署長羅一鈞說明，新增本土個案分別為新北6例、桃園5例、台北及高雄各1例，仍以北部風險較高，以有限疫調分析，大約是在清明連假前後，與長假增加社交活動有關，部分個案也提及曾有三溫暖活動史或使用網路交友軟體，都是與不特定人士有親密接觸為主，皆無接種過疫苗。

羅一鈞說，猴痘疫情社區感染風險提高，由於猴痘潛伏期長達21天，預計至5月初是疫情發展關鍵期，可能還有潛藏個案會陸續發病。

針對旅館環境風險，外界關心是否該小心毛巾、床單，羅一鈞說，猴痘多數都是人與人親密接觸傳播，尤其是與陌生人性行為，沒有人透過旅館環境感染。

另外，2例境外移入個案來自馬來西亞及日本，分別為北部20多歲外國籍及南部30多歲本國籍男性，確診前均有境外活動史，回國後陸續出現症狀，就醫後採檢通報，4月11日確診。

羅一鈞說，經疫調匡列相關高風險接觸者19名，已進行衛教並自我健康監測21天，5名非高風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

台灣自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今天累計確診40例病例，分別為31例本土及9例境外移入，其中9例住院治療中、7例於居家自主健康管理中，其餘24例已康復。所有確診個案之中，僅有6人使用過抗病毒藥物。

疾管署統計，截至4月17日共計完成7024人猴痘疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種43人及暴露前預防（PrEP）接種6981人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種6826人。

另外，自4月10日開放第二階段猴痘疫苗接種意願登記至今天中午12時，完成登記民眾計2萬5163人，目前尚有4837個名額可登記。羅一鈞說，再採購的猴痘疫苗分量為2萬瓶，約6萬人份，仍以第1劑接種為主，新一批疫苗預計5月到貨。（編輯：張雅淨）1120418

（中央社製圖）