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（中央社記者吳家豪台北18日電）雲端運算服務Google Cloud今天公布永續調查報告指出，多名企業高階主管表示，整體經濟環境和外部壓力，讓他們不得不縮減永續發展計畫的預算，並將重心放在改善客戶關係與提升收益上。

調查指出，落實環境保護、社會責任與公司治理（ESG）原為全球與台灣企業在2022年的主要與次要目標，但在2023年卻紛紛滑落至第3名。

今年Google Cloud針對橫跨全球16個國家、共1476名高階主管進行第2年的永續發展問卷調查，結果顯示，企業往往會因資源減少，讓永續發展的推動更不可控，使「執行力」成為永續發展當前的新瓶頸。

今年研究顯示，85%全球高階主管認為，客戶較有可能與永續發展品牌往來與交易；78%高階主管卻表示，必須以比過去更少的資金，實現永續發展目標。台灣也呈現類似調查結果，高達89%的台灣高階主管認同客戶較有可能與倡議永續價值的品牌交易；不過也有75%台灣高階主管面臨到必須以比過去更少的資金，推動永續發展目標。

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「企業漂綠」和「綠色騙局」仍是今年全球受訪者普遍擔心的議題，59%全球高階主管表示曾誇大他們對於永續的努力成果，與台灣調查平均值60%相近。

調查顯示，許多高階主管認為公司並非有意「漂綠」，並強調準確評估的重要性，同時指出缺乏工具是阻礙實質進展的主因之一。高階主管都希望能透過更進步的系統來追蹤進度，有87%的受訪者期待在自家機構中導入更完善的評估方式，以便制訂更精準的目標。（編輯：趙蔚蘭）1120418