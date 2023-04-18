中國Q1 GDP4.5%？內需消費弱 經濟不確定性大

【新唐人北京時間2023年04月19日訊】中共國家統計局，18日公布第一季GDP年增率4.5%，數據引起討論，學者分析，確實部分內需消費因為疫情防控解封有所反彈，但外資投資信心依舊不振，年輕人失業問題是有待解決，中國經濟面臨多重挑戰。

廣東深圳卻是遍地露宿者，失業農民工找不到工作，製造業工廠明顯可見大片空蕩蕩。中共國家統計局公布，今年第一季 （1-3月） GDP年增4.5%，官方指出，??國際環境仍然複雜多變，經濟回升基礎並不牢固。

中經院第一研究所研究員兼所長 劉孟俊：「投資的動能也有在下滑當中，那可能是對於未來的經營的前景，不確定性還蠻高的。」

學者劉孟俊指出，中國經濟面臨四大風險：人口老化加劇，人口紅利高速消退，環境污染，對外關係不穩，加上超高債務風險，影響金融穩定。他分析習近平當局，為力求經濟成長，重點放在經濟「內循環」。

中經院第一研究所研究員兼所長 劉孟俊：「那現在都看起來李強最重要的任務，就是穩住當前的一些局面，尤其是讓那些外資供應鏈繼續留在中國，其中最大的一個關鍵應該是，失業的情況的問題還需要極待解決。」

細看經貿數字，不少矛盾難以解釋，出口年增8.4%，進口卻僅成長0.2%，16至24歲城鎮失業率雙位數19.6%，官方卻稱投資、消費都在成長，引發質疑中國到底如何撐住內需經濟。

中經院助研究員 王國臣：「外資事實上不是這麼樂觀的，在前兩個月（投資）只有1%左右的成長率而已。外食跟旅遊的部分（消費）是起來的，可是其他部分並沒有這麼好，尤其是房地產或者汽車消費，耐久財的方面沒有這麼好，那這反映到另外一塊就是，CPI（消費者物價指數）一直有點上不來，也就代表是民間的消費力，是沒辦法支撐整個物價的。」

中共國務院李強，對外頻頻招手，英國BBC評論，習近平當局釋出擴大開放訊號，但卻面臨民企信心不足、外資卻步、中等收入陷阱等3道難題。眼前多項挑戰，恐怕難以樂觀看待。

新唐人亞太電視 池千里 沈唯同 台灣台北報導

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