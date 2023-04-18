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SOGO董事長黃晴雯（右2）和總經理汪郭鼎松（左2）等人18日出席「SOGO plus線上購物平台開站記者會 」，平台將於20日開站，除了搶攻母親節商機，也響應綠色地球日的永續精神。中央社記者劉千綾攝 112年4月18日

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（中央社記者劉千綾台北18日電）看好虛實整合商機，遠東SOGO百貨線上購物平台「SOGO plus」將於20日開站，正式進入零售4.0無摩擦消費時代，董事長黃晴雯表示，公司首創「一次買週期配」，可依消費者需求分批出貨，避免囤貨占據家中空間。

黃晴雯致詞時表示，SOGO推出電商平台，可取代實體門市延長服務時間、全年無休，並透過線上和線下整合，提供消費者更完整的服務。

黃晴雯強調，SOGO plus首創百貨「一次買週期配」服務，避免消費者囤貨占據家中大量空間，SOGO可以作為消費者的倉庫，並按照買家需求分批出貨。

舉例來說，消費者購買消耗品如米、紙巾和衛生紙等，下訂後可選擇分期批送，目前提供3個月的數量，也將逐步開發健康食品如優格、進口礦泉水等分批配送服務。

響應綠色消費潮流，黃晴雯指出，SOGO plus是國內第一個綠色電商，重視ESG（環境、社會責任、公司治理）理念，同時將推廣在地良品，如舉辦線上小農展以及推出屏東好物特區等。

SOGO總經理汪郭鼎松表示，疫情改變生活和消費習慣，健康和綠色消費趨勢漸受重視；供應商兼具虛實銷售服務是一個潮流，但許多電商淪為價格競爭，SOGO籌備將近2年，目標是建構高品質服務，而非低價競爭。

SOGO經理曹春輝指出，開站祭出好康回饋，包含限定期間不限金額免運、開站首3日百元購物金現領現折，另外在4月20日至5月14日選擇網購店取，可獲HPG點數5倍、最高回饋8倍等優惠。

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汪郭鼎松受訪表示，看好今年百貨同業上半年業績，但下半年恰逢2022年報復性消費致基期較高，因此挑戰較高；面對經濟呈現「外冷內熱」，汪郭鼎松表示，今年因母親節檔期較長，業績可望超越去年許多，內需熱度也有機會持續到下半年。

至於普發現金6000元是否能帶動消費成長，汪郭鼎松認為，6000元可以支撐消費心理，減少消費者購物的心理負擔、消費時能更輕鬆愉快，但可以帶動的經濟成長有限。面對出口表現不如預期，汪郭鼎松表示，台灣基本盤很好，「台灣社會藏物於民」，但他也再次強調，真正的挑戰在下半年。（編輯：楊蘭軒）1120418