美国总统拜登和他的妻子吉尔(Jill Biden)，周二(2023年4月18日)公布了他们的联邦纳税申报表，显示他们去年的收入接近 58万美元，以23.8%的税率缴纳了联邦所得税，并将其收入约 3.5%即20,180美元捐赠给 20 个慈善机构。

拜登夫妇公布的2022年总收入为579,514美元，并缴纳了137,658美元的联邦所得税，29,023美元的特拉华州所得税和3,139美元的弗吉尼亚州所得税。前一年，拜登在担任总统的第一年申报的收入为610,702美元。

收入来源除了拜登做为美国总统每年40万美元的年收，还有吉尔身为教授，在北弗吉尼亚社区学院教英语赚入的82,335 美元。据联合纳税申报表，他们其余收入来自投资利息、养老金、年金、退休账户和社会保障的分配，以及他们图书版权的收益。

拜登夫妇的慈善捐款专注于帮助儿童和急救人员的教堂和组织，其中最大的一笔捐赠是向拜登已故儿子博·拜登基金会 (Beau Biden Foundation) 捐赠的 5,000 美元，另外他们也对全国警察兄弟会基金会(National FOP Foundation)捐赠2,000美元。

全国警察兄弟会为美国最大的警察工会，曾在2020年支持前总统特朗普(Donald Trump)，并反对拜登在 2020 年乔治·弗洛伊德(George Floyd) 事件后提出的许多改革建议。

另外美国副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)与丈夫道格·埃姆霍夫(Doug Emhoff)的申报表，显示调整后总收入为456,918美元，并依20.5%的联邦所得税率缴纳93,570美元所得税。

这些收入包括美国国会参议院支付给哈里斯219,171美元的工资、她的书籍收入62,870 美元，以及埃姆霍夫在他任教的乔治敦大学法律中心赚取的169,665 美元，据联合申报表，他们将大约5%的收入(23,000 美元)捐给慈善机构。

白宫表示，拜登公开25年来的纳税申报表，“显示他致力于就领导人财务状况，对美国人民保持公开透明。”

特朗普在担任总统职务期间曾拒绝遵循总统公开联邦纳税申报表的传统，称他在接受国税局审计时无法这样做，尽管该机构表示他可以自由公布。

多数美国人提交纳税申报表的截止日期为周二午夜前。拜登在 2024 年总统大选之前公布其年度纳税申报表，外界预测他将寻求第二个四年任期。与共和党人不同，拜登提议对年收入超过 40 万美元的公司和个人征收更高的税。

（此文依据了路透社的报道。）