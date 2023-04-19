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（中央社記者李雅雯台北19日電）中國疫後經濟復甦挑戰多，對外有美中科技戰、全球升息等壓力；對內有地方債、房地產等地雷，相關問題短期削弱經濟成長動能，長期增添中國跨越「中等收入陷阱」障礙。

中華經濟研究院19日下午舉辦「『中國式現代化』解讀與中國大陸經濟政策路線研析」研討會，與會學者於會上作出上述表示。

中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊指出，中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟復甦有多重挑戰，包括地方債務、環境污染管控、人口老齡化、對外關係不穩等問題。

他說，中國「兩會」強調推動以國內大循環為主體的雙循環，除了應對疫後挑戰，長期是為了脫離「中等收入陷阱」。中國生產成本持續上升，不利出口競爭，必須轉型為高附加價值產業；疫後地緣政治加劇全球化停滯，中國經濟成長減速恐更難脫離中等收入陷阱。

劉孟俊提到，「中國式現代化」被視作可跨越中等收入陷阱的做法，推進中國式現代化的關鍵核心則為20大報告屢屢提到的「安全」，這也凸顯中國對於未來前景有強烈的不安全感，具體落實安全則必須達成「戰略自主」。

他說明，戰略自主為避免中國過度依賴他國，重點項目除了在國防外，也擴及經濟、能源和科技。目前可以看到，其在經濟戰略自主上的具體方向有3方向：優先建立與發展中國家夥伴關係、形成「新型舉國體制」、注重國內市場發展雙循環。

中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳說，中國官方設定今年全年經濟成長率目標5%左右，相較於多數國際機構預測平均達5.3%，設定得較為保守。中國第一季經濟成長率4.5%，社會消費品零售總額2月份年增率僅3.5%，看起來報復性消費沒有出現。

吳佳勳指出，中國經濟成長外部挑戰有美中科技戰、全球升息、地緣政治升溫等；內部挑戰則有財政、房地產、人口老齡化、少子化等問題，房地產風險和地方政府債務尤其是內部兩大挑戰。

她說，所謂「中國式現代化」可以解釋為「中國用自己的方法解決自己的問題」。為了跨越中等收入陷阱，中國必須改變依賴外資、出口等成長模式，以內循環大市場助長內需帶動經濟成長；為了有更多內需，所以推動共同富裕，同時政策改革促成內循環。

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吳佳勳並指出，中國現在也有多項政策矛盾問題，例如提出共同富裕、三次分配，在政策模糊情況下，企業營利動機會減弱；黨的介入監管，也會衝擊市場活力。

中等收入陷阱為世界銀行提出的概念，指一個國家因為某些優勢達到一定收入水準，不過卻停留在這個經濟水準，這類國家由於薪資等生產成本上升，失去出口產品競爭力，無法與低成本生產國家競爭，也未能進入高附加價值市場。（編輯：楊昇儒）1120419