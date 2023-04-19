國票金控 (2889-TW) 今(19)日董事會通過審查股東提名之第八屆董事及獨立董事候選人名單，原先五大股東陣營推舉候選人名單 23 人，經五大股東協調後，同意撤銷部份提名名單，縮減為 13 名，形成同額競選。在董事改選大戰提前落幕之後，展望今 (2023) 年營運，董事長魏啟林表示，今年營運走出谷底，明年可分派股利。

國票金表示，公股、人旺集團及耐斯集團前三大股東持股均為 9.9%，各自推派三席董事，包含一席獨立董事；美麗華推派 2 席董事包含一席獨立董事，而台灣產險則推派 2 席董事，其中一席法人代表為現任董事長魏啓林。

國票金強調，近十年來，董事會互動和睦，領導經營團隊在經營績效上銳意突破，創造了國票金控歷年最佳的獲利表現，經營版圖延伸至大陸融資租賃事業，2021 年購置國票金控總部大樓，完成集團合署辦公，因投資策略精準，不動產價值已大幅增值，並且與日本樂天集團合資設立了台灣第一家純網銀 - 樂天國際商銀，投資人肯定國票金控的長期投資報酬與經營績效，股東人數由 2011 年 13 萬人持續增長，2023 年已突破 23 萬人。

國票金董事長魏啓林表示，國票金控在遵循產金分離的政策下，任何單一股東集團都不會持有超過 10% 的持股，因此，股東結構多元，意見不同，實為商業民主的常態，公司治理最透明，也是台灣金融產業的重要資產。未來要如何調和股東間的意見，在公司的重要策略發展上，凝聚經營的共識，是公司未來發展的重要使命。

魏啟林進一步表示，特別感謝在行政院高層主導的公股協助下，國票金控五大股東為了台灣金融的安定，以及國票金控全體股東的最大利益，以無私的胸襟，捐棄成見，共同攜手向前。去年歷經金融市場動盪，國內外金融機構不論是在損益表或資產負債表的淨值減損，都面臨了劇烈的衝擊，股利的配發因而暫時受到保留。

魏啟林強調，今年國票金控的營運已走出谷底，累積第一季獲利，稅後純益 6.06 億元，較去年成長 49%，隨長天期債券殖利率下滑，債券 OCI 部位評價益回升，提列特別盈餘公積回轉利益，可望併同今年盈餘，可作為明年股利分派來源。而公司發展方向，將秉持永續金融的理念，尋求股東、員工及客戶多贏的經營策略，勉勵經營團隊，為全體股東的利益，全力以赴。