日媒揭中共國企通過關聯交易掩蓋壞帳手法

【新唐人北京時間2023年04月20日訊】中共國企壞帳積累嚴重是普遍現象，但經過一番特殊的交易處置後，許多不良資產就會從企業的帳面上消失。有日媒通過分析山東國信的案例揭示了這種操作手法。

山東省國際信託有限公司（簡稱「山東國信」）的董事長萬眾上週在年度收益簡報會上發表講話時宣稱，在去年艱難的經濟環境下，該公司管理的資產同比增長了25%，稅前利潤達到5.9123億元（人民幣，下同）。

對此，日經新聞網的相關報導指出，萬眾及這家國有公司的其他高管沒有提及的是，山東國信是通過與另一個地方政府控制的實體進行了複雜交易，讓高達25億元因處置不良資產而產生的損失從公司帳面上「消失」了。

專家們說，這種操作在中國很常見，暫時掩蓋了中國金融系統中壞帳堆積的程度，但同時造就了大批「殭屍企業」和「殭屍資產」。

報導披露，在山東國信的這個案例中，有兩個持有不良貸款的信託基金被賣給了關聯企業山東金融資產管理公司（SFAM），而山東國信和SFAM擁有同一個母公司——由山東省政府控制的山東魯信投資控股集團。

據介紹，山東國信是上述兩個持有不良貸款的信託基金的受託人，也是其投資組合中貸款部分的唯一貸款人。其中第一個信託項目是「睿遠61號」，成立於2017年4月，貸款本金加利息總額為54.9億元。

第二個項目是「睿遠76號」，成立於2018年2月，本金和利息共計25.8億元。其財產資產包括蘇州和北京的住房和相關土地使用權，以及借款人控制的兩家公司的100%股權。

上述兩家公司已分別在2019年12月和2021年2月違約，並先後在山東當地的一個交易平台上被公開拍賣，而唯一「有興趣」購買這兩個信託的實體就是SFAM。在出售過程中造成的約25億元損失，則通過另一項關聯交易得以被沖消。

據日經新聞透露，在與睿遠76號捆綁的交易中，山東國信將其在富國基金管理公司的16.675%的股份出售給了SFAM，山東國信在這次出售中獲利26.7億元，剛好沖消了因出售前述兩個信託基金所產生的約25億元損失。

富國基金是大陸歷史最久和最大的基金管理公司之一。在完成上述關聯交易之後，山東國信今年2月又將其持有的富國基金的全部1.36%股權出售給了母公司魯信集團。

值得注意的是，直接參與這一系列關聯交易的三家公司，最終都由山東省政府財政部門控制。

如今，在山東國信上市的香港交易所的網站上，曾經披露過的上述關聯交易信息已經無法找到。香港公司治理專家則告訴日經新聞，正常情況下，在交易所官方網站上的文件是不會被刪除的。

針對這種現象， 《紅色資本主義: 中國非凡崛起的脆弱金融基礎》一書的合著者、市場分析師侯偉對日經表示，山東國信的前述操作手法，其實就是把不良資產通過關聯交易隱藏到了外界不了解的工具中。短期看來情況很好，但真正發生的是，經濟被越來越多的殭屍公司和資產所堵塞。

(責任編輯：李明）

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